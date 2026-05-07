無難ヘア卒業！【40・50代】ちょいイメチェンは「プチウルフ」で決まりかも♡

無難なボブに飽きてきたら、レイヤーで動きをつけるプチウルフがおすすめです。トップの丸みと襟足の外ハネで作るシルエットが、長さを大きく変えずとも新鮮な表情を引き出してくれるはず。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が挑戦しやすいプチウルフをご紹介します。

清潔感たっぷり◎ コロンと丸い似合わせウルフ

トップをショートヘアのようにコロンと丸く整え、首元でグッとくびれを作ったプチウルフ。顔まわりの髪を内側に入れつつ耳にかかる髪は後ろへ流して、サイドの毛流れにメリハリをつけています。爽やかで清潔感のあるフォルムなので、初めてウルフに挑戦する人にもぴったりです。

ひし形シルエットの大人可愛いプチウルフ

耳のラインを一度ふんわりと膨らませてからくびれを作った、ミニボブレングスのプチウルフ。ベースの幅を広めにとり毛先をくるんと外ハネにすることで、ひし形の美しいシルエットに柔らかなニュアンスを加えています。大人可愛い雰囲気が際立つデザインなので、女性らしい優しげな印象を引き出したい人におすすめです。

前下がりで魅せる上品なウルフボブ

なめらか毛流れが美しい、前下がりくびれのプチウルフボブです。ベースにはプツッと感を残すことで、外ハネしても上品な印象に。トップは前下がりになるようカットし、毛先を内に入れるだけで洗練されたシルエットを実現しています。カットでシルエットを作りこんでいる分、朝のスタイリングが楽になりそうです。

ヘルシーな短めプチウルフボブ

短めレングスで首元をすっきりと見せる、メリハリの効いたプチウルフボブ。トップの髪をナチュラルに内側へ入れ、ベース部分をグッと引き締めてから軽やかに外へハネさせています。躍動感のあるシルエットがヘルシーな印象を演出してくれるため、軽快で明るい雰囲気へイメージチェンジできそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaito_osaka.design様、@motoshi_wtokyo_wolf様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。