【ノンデリ義父！】義母まさかの「私はあなたの味方よ」心がほどけていく…＜第23話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第23話 優しい義母の言葉
【編集部コメント】
てっきり全力で「あの子にも悪気はなかったの」とフォローするのかと思いきや、フォローではありませんでしたね（苦笑）。むしろ「義実家と付き合わなくていい」とか「捨てちゃっていい」とか……。リサさんの「嫁」という立場をしっかり理解したうえで、ちゃんと寄り添って味方でいてくれるお義母さん。こんなお義母さんがいてくれるなら、リサさんの心もほぐれて、もう少し頑張ってみようと思えるのかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第23話 優しい義母の言葉
【編集部コメント】
てっきり全力で「あの子にも悪気はなかったの」とフォローするのかと思いきや、フォローではありませんでしたね（苦笑）。むしろ「義実家と付き合わなくていい」とか「捨てちゃっていい」とか……。リサさんの「嫁」という立場をしっかり理解したうえで、ちゃんと寄り添って味方でいてくれるお義母さん。こんなお義母さんがいてくれるなら、リサさんの心もほぐれて、もう少し頑張ってみようと思えるのかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙