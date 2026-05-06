◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節 清水１−１（ＰＫ５−３）Ｃ大阪（６日・アイスタ）

清水はＣ大阪と１―１で突入したＰＫ戦を５―３で制し、２連勝を飾った。ホームでは３月２２日の広島戦以来、約１か月半ぶりの白星。ＭＦマテウス・ブエノ（２７）が後半４５分、今季初ゴールとなる同点弾を沈め、勝利に貢献した。

ＦＷアフメド・アフメドフが獲得したＰＫを、背番号「１０」が右足でゴール左隅へ冷静に流し込んだ。「試合は終盤。アディショナルタイムに入ったかどうかも気にしていなかった。決めることしか頭になかった」。劇的な一撃にスタジアムは最高潮の盛り上がりを見せた。今季初出場で活躍をみせたアフメドフに対して「きょうは幸いにもチームをこういう形で助けてくれた」と感謝。チームトップ６得点のＦＷ呉世勲は後半３１分に退いていたため、代役キッカーとして大役を果たした。

加入後からサポーターの後押しにも感謝する。「我々を躍動させる素晴らしい応援で、常に支えてくれている。きょうは９０分で勝ちきれなかったが、本当に助けられている」。ＰＫ戦でも１人目のキッカーを務めて成功し、流れを引き寄せた。

チームは３連敗からの２連勝と立ち直りつつある。次戦１０日のホーム・福岡戦に向けては「今度はサポーターのためにも９０分で勝ちきり、喜びを分かち合いたい」と力を込めた。