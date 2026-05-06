「子どもに最低限の生活は送らせてあげたいから」世帯年収600万円・44歳女性が見直した出費
物価高が止まらず、家計への影響が続いています。これまで当たり前のように買っていた、食べていたものも値段が上がってしまい、仕方なく我慢せざるを得ない人も多いはず。
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
▼神奈川県在住44歳女性世帯、1カ月の出費内訳
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート
・職業：看護師
・世帯年収：600万円
・貯蓄：200万円
・家賃（住宅ローン）：6万円
・間取り：2LDK
・食費：8万円
・交際費：4000円
・電気代：7000円
・ガス代：5000〜1万5000円
・水道代：1万5000円
・車の維持費：1万5000円
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「買う頻度を減らしたのはデザート、果物、パンです。なくてもいいものだからです。デザートはたまに安売りのもの、果物は旬のものを安い時に週1買うくらいにして、パンはほぼ買いません」
女性は「基本的にデザートは自身で作るようにしています。バター、小麦粉を使わないでできるゼリーなど、原材料を安く抑えられるものを作っています」と、工夫を凝らしている様子がうかがえます。
「子どもと午前から出掛けて、昼夜外食をしていたのを、どちらかのみにしました。子どもの好きなキャラクター文房具や雑貨を買わずに、子どものおこづかいの範囲で購入させるようにしました。必要なものではないですし、それより最低限の生活は送らせてあげたいので、食費や光熱費を優先した結果です」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「米、野菜、牛乳、卵への出費と光熱費」だけは削りたくないといいます。
「子どもに最低限の生活は送らせてあげたいのと、成長に必要な栄養はちゃんととってほしいからです」
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
「なくてもいいものだからです」今回紹介するのは、神奈川に住む44歳女性の生活実態です。
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート
・職業：看護師
・世帯年収：600万円
・貯蓄：200万円
・家賃（住宅ローン）：6万円
・間取り：2LDK
・食費：8万円
・交際費：4000円
・電気代：7000円
・ガス代：5000〜1万5000円
・水道代：1万5000円
・車の維持費：1万5000円
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「買う頻度を減らしたのはデザート、果物、パンです。なくてもいいものだからです。デザートはたまに安売りのもの、果物は旬のものを安い時に週1買うくらいにして、パンはほぼ買いません」
女性は「基本的にデザートは自身で作るようにしています。バター、小麦粉を使わないでできるゼリーなど、原材料を安く抑えられるものを作っています」と、工夫を凝らしている様子がうかがえます。
食費や光熱費を優先した結果女性はほかにも、物価高の影響で、頻度を減らしたり質を下げたりした「娯楽・趣味」があるそう。
「子どもと午前から出掛けて、昼夜外食をしていたのを、どちらかのみにしました。子どもの好きなキャラクター文房具や雑貨を買わずに、子どものおこづかいの範囲で購入させるようにしました。必要なものではないですし、それより最低限の生活は送らせてあげたいので、食費や光熱費を優先した結果です」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「米、野菜、牛乳、卵への出費と光熱費」だけは削りたくないといいます。
「子どもに最低限の生活は送らせてあげたいのと、成長に必要な栄養はちゃんととってほしいからです」
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)