資生堂パーラー ザ・ハラジュク限定♡新緑ランチで贅沢な初夏時間

原宿駅前の開放的なロケーションで、絶景とともに美食を楽しめる「資生堂パーラー ザ・ハラジュク」。初夏の新緑が美しく広がるこの季節、期間限定の特別ランチコースが登場します♡明治神宮の杜を望む贅沢な空間で、五感に響く“味・香り・彩り”豊かな料理を堪能できるのが魅力。ゴールデンウィークや母の日の特別なひとときにぴったりです♪

新緑を味わう限定ランチコース

ゴールデンウィーク限定ランチコース「新緑メニュー」



価格：6,500円（税込）

ゴールデンウィーク期間限定で登場する「新緑メニュー」は、旬の食材をふんだんに使った華やかなコース。

【コース内容】

・最初の一皿：野菜の冷製ブルーテスープ

・温前菜：天使の海老、帆立貝、鮮魚のマリネ丸ごとトマトの香草風味

【メインディッシュ（1品選択）】

・真鯛と季節野菜の香草焼き焼き上げた軽いジュのソース

・“お肉と季節野菜の盛り合わせプレート”

（生ハム、ジャンボン・ブラン、鶏もも肉のテリーヌ仕立て、白金豚のソーセージ）

・★チキンライス

・★和牛煮込みハンバーグトマト風味のドゥミグラスソース

・和牛100％のメンチカツ季節野菜のグラッセ自家製ウスターソース（ライス付き可）

・平目のローストとグリーンアスパラガス白ワイン風味のクリームソース（＋800円）

【デザート・ドリンク】

・“ベリ・ベリー・パフェ・ミニョン”ミックスベリーパフェと小菓子盛り合わせ

・コーヒー、紅茶またはハーブティー

展開期間：2026年5月1日（金）～5月10日（日）

※★は資生堂パーラーの伝統メニュー

※その他「コース“杜”」12,000円（税込）も展開

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特別な日にぴったりの贅沢プラン

アニバーサリープラン



価格：16,000円（税込）

記念日には「アニバーサリープラン」もおすすめ♡

【内容】

・最初のひと皿

・前菜

・魚料理

・和牛フィレ肉のステーキ

・アニバーサリーケーキ（4号サイズ）

・季節のパフェ

・コーヒー

＊乾杯用ドリンク1杯付

大切な人と過ごすひとときを、より華やかに演出してくれます。

※アニバーサリーケーキ単品4,400円（サービス料込）※5日前まで要予約

※料理内容は時期により変更あり

ラウンジで楽しむ華やかスイーツ

“デザートタワー”選べる6種類のミニャルディーズ付



価格：1,800円（税込）／ドリンク付2,300円（税込）

景色を眺めながら楽しめるラウンジメニューも充実♪

【内容】

・上段：ミニャルディーズ6種類

・下段：クレームブリュレを含む本日のデザート3種

目にも美しいスイーツは、優雅なティータイムにぴったりです。

提供時間：17:00～20:30（L.O.）

＊価格は税込表記です。メインダイニングは別途サービス料10％を頂戴いたします。ラウンジはサービス料不要です。

心満たされる初夏のご褒美時間♡

新緑の景色とともに味わう特別なコースは、日常を忘れさせてくれる贅沢なひととき。資生堂パーラー ザ・ハラジュクの限定メニューは、味だけでなく空間や時間までも楽しめるのが魅力です♡

大切な人との食事や、自分へのご褒美に。初夏ならではの美しいひとときを、ぜひ体験してみてください♪