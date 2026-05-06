資生堂パーラー ザ・ハラジュク限定♡新緑ランチで贅沢な初夏時間
原宿駅前の開放的なロケーションで、絶景とともに美食を楽しめる「資生堂パーラー ザ・ハラジュク」。初夏の新緑が美しく広がるこの季節、期間限定の特別ランチコースが登場します♡明治神宮の杜を望む贅沢な空間で、五感に響く“味・香り・彩り”豊かな料理を堪能できるのが魅力。ゴールデンウィークや母の日の特別なひとときにぴったりです♪
新緑を味わう限定ランチコース
ゴールデンウィーク限定ランチコース「新緑メニュー」
価格：6,500円（税込）
ゴールデンウィーク期間限定で登場する「新緑メニュー」は、旬の食材をふんだんに使った華やかなコース。
【コース内容】
・最初の一皿：野菜の冷製ブルーテスープ
・温前菜：天使の海老、帆立貝、鮮魚のマリネ丸ごとトマトの香草風味
【メインディッシュ（1品選択）】
・真鯛と季節野菜の香草焼き焼き上げた軽いジュのソース
・“お肉と季節野菜の盛り合わせプレート”
（生ハム、ジャンボン・ブラン、鶏もも肉のテリーヌ仕立て、白金豚のソーセージ）
・★チキンライス
・★和牛煮込みハンバーグトマト風味のドゥミグラスソース
・和牛100％のメンチカツ季節野菜のグラッセ自家製ウスターソース（ライス付き可）
・平目のローストとグリーンアスパラガス白ワイン風味のクリームソース（＋800円）
【デザート・ドリンク】
・“ベリ・ベリー・パフェ・ミニョン”ミックスベリーパフェと小菓子盛り合わせ
・コーヒー、紅茶またはハーブティー
展開期間：2026年5月1日（金）～5月10日（日）
※★は資生堂パーラーの伝統メニュー
※その他「コース“杜”」12,000円（税込）も展開
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特別な日にぴったりの贅沢プラン
アニバーサリープラン
価格：16,000円（税込）
記念日には「アニバーサリープラン」もおすすめ♡
【内容】
・最初のひと皿
・前菜
・魚料理
・和牛フィレ肉のステーキ
・アニバーサリーケーキ（4号サイズ）
・季節のパフェ
・コーヒー
＊乾杯用ドリンク1杯付
大切な人と過ごすひとときを、より華やかに演出してくれます。
※アニバーサリーケーキ単品4,400円（サービス料込）※5日前まで要予約
※料理内容は時期により変更あり
ラウンジで楽しむ華やかスイーツ
“デザートタワー”選べる6種類のミニャルディーズ付
価格：1,800円（税込）／ドリンク付2,300円（税込）
景色を眺めながら楽しめるラウンジメニューも充実♪
【内容】
・上段：ミニャルディーズ6種類
・下段：クレームブリュレを含む本日のデザート3種
目にも美しいスイーツは、優雅なティータイムにぴったりです。
提供時間：17:00～20:30（L.O.）
＊価格は税込表記です。メインダイニングは別途サービス料10％を頂戴いたします。ラウンジはサービス料不要です。
心満たされる初夏のご褒美時間♡
新緑の景色とともに味わう特別なコースは、日常を忘れさせてくれる贅沢なひととき。資生堂パーラー ザ・ハラジュクの限定メニューは、味だけでなく空間や時間までも楽しめるのが魅力です♡
大切な人との食事や、自分へのご褒美に。初夏ならではの美しいひとときを、ぜひ体験してみてください♪