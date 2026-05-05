「キモい！うざい！」笑顔が素敵な新人バイト→支配欲むき出しの粘着行動に震えが止まらない【作者に聞く】
【漫画】「変態の憂鬱〜きみの写真を撮ってあげる〜」を読む
「いい人っぽいね」と周囲からの評判も上々だったバイト先の新人。恋愛でも「一目惚れ」と公言するなどストレートな性格なのかと思いきや、実は想像を絶する高圧的な人物だったとしたら――。
Instagram(@negimayo3)とブログ「ここはネギマヨ荘」で、自身や周囲の経験をベースにした漫画を発信している2人組クリエイターのネギマヨさん。作画をネギさんが、原作と塗りをマヨさんが担当し、身近に潜む強烈な人物などを描いた作品で人気を集めている。
本作『変態の憂鬱〜きみの写真を撮ってあげる〜』は、マヨさんが10代のころに体験した出来事がベースだ。現在はAmazon Kindleインディーズにて無料の電子書籍としても配信されている。バイト先の新人男性「キャメ」の一方的な片思いと、異常ともいえる粘着質な行動が描かれている。
■一見すると明るい人気者だが…徐々に明らかになる裏の顔
一見、礼儀正しい愛されキャラでバイト仲間ともすぐ打ち解けたキャメ。マヨさんと仲のよい同僚女性に気のある素振りを見せていた。しかし、同僚の許可を得て連絡先を教えたところから事態は一変する。許可していないのにマヨさんを呼び捨てにしたり、マヨさんが気になる相手を「あんな子どもっぽい男の何がいいんです？」と上から目線でくさしたりと、次第にキャメの二面性が明らかになっていく。
■外面のよさに隠された「支配欲」とモラハラ気質
キャメの性格について、マヨさんは「モラハラ気質な性格なんだと思う」と分析する。数年後に似たようなケースに遭遇したことで、「先にかわいい子をほめて、それでも俺はお前が好き」といった、支配欲の強い人のあるあるムーブだと納得したという。ネギさんも「どう考えても嫉妬なんてしないのに謎だが、私自身も似たような経験があるのでしっくりきた」と語る。
キャメの恐ろしいところは、最後まで職場の好感度を保ったままマヨさんを悪人に仕立て上げた点だ。ごく近しい人にしか本性を見せない外面のよさがあり、マヨさんは「もし付き合っていたらモラハラ粘着地獄だったと思う」と振り返る。
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