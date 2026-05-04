本当に100均！？（驚）【ダイソー】スマホや手帳に貼りたい♡「可愛いシール」

【ダイソー】の商品の中に、シル活民ならチェックしておきたい「可愛いシール」を発見！ 手持ちのシール帳に貼ったり、手帳やスマホを飾ったりするのにもぴったりなデザインばかりで、きっと全種類制覇したくなるはず。今回は、見つけたら即ゲットしてほしい、おすすめシールを紹介します。

品切れ続出にも納得のぷっくりシール

@nanaironotobira2さんが見つけたのは、カラフルな色合いとぷっくりとした立体感が特徴の「デコレーションシール」。シールは全部で8種類あり、テーマによってシールのデザインも、使われている色合いも違います。シートによってはビジュー付きのシールがあるにも関わらず、\110（税込）で買えるお得感も嬉しいポイントです。

食べてしまいたいほど可愛い

「フレークタイプステッカー（猫文具、スイーツ）」は、6種類の柄のシールが5枚ずつ入ったシールセット。1つのデザインが複数枚入っているため、シール帳以外のものに貼ったり、交換したりもしやすい。本当にお店で売られていそうな、ネコモチーフのスイーツは、どれも思わず食べてしまいたくなる可愛さ。

シール帳・スマホ・手帳など、手持ちの小物を飾るのにぴったりな【ダイソー】の「可愛いシール」。どちらも注目度の高い人気商品ですが、店舗によってはまだ見つかるチャンスが残っているかも。ダイソーに立ち寄った際は、ぜひ店内を探してみて。

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※こちらの記事では@nanaironotobira2様、@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。



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writer：河合 ひかる