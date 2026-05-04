日本代表に激震…危険なタックルで24歳MFが肩を負傷し病院へ直行 指揮官は悲観「あまり良い状況ではない」
現地５月３日に行われたブンデスリーガの第32節で、鈴木唯人が所属するフライブルクは、ヴォルフスブルクとホームで対戦。１−１で引き分けた。
この一戦に先発した鈴木は78分、相手MFロブロ・マイェルに後方から激しいタックルを受けてピッチに倒れ込む。右肩を負傷し、治療を受けたもののプレーは続行できず、81分で交代となった。
現地メディア『STERN』によれば、フライブルクのユリアン・シュスター監督は試合後、24歳の日本代表MFが「肩の故障で病院に向かっている」と語り、「あまり良い状況ではない」とコメントした。
また、７日のブラガ戦（ヨーロッパリーグ準決勝第２レグ）に出場できる見込みは「非常に低い」と話し、悲観的な見方を示した。
ここまで躍動を続けてきたなか、重要な一戦での欠場が濃厚となった鈴木。北中米ワールドカップに出場する日本代表のメンバー発表は５月15日。大会に影響するような深刻な怪我にならないのを祈りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】悪質なタックルで鈴木唯人が負傷
この一戦に先発した鈴木は78分、相手MFロブロ・マイェルに後方から激しいタックルを受けてピッチに倒れ込む。右肩を負傷し、治療を受けたもののプレーは続行できず、81分で交代となった。
現地メディア『STERN』によれば、フライブルクのユリアン・シュスター監督は試合後、24歳の日本代表MFが「肩の故障で病院に向かっている」と語り、「あまり良い状況ではない」とコメントした。
また、７日のブラガ戦（ヨーロッパリーグ準決勝第２レグ）に出場できる見込みは「非常に低い」と話し、悲観的な見方を示した。
ここまで躍動を続けてきたなか、重要な一戦での欠場が濃厚となった鈴木。北中米ワールドカップに出場する日本代表のメンバー発表は５月15日。大会に影響するような深刻な怪我にならないのを祈りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】悪質なタックルで鈴木唯人が負傷