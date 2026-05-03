東京ディズニーシーの25周年をお祝い！ディズニーアンバサダーホテルのフォトジェニックなスイーツを堪能
開園25周年を記念したアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催中の東京ディズニーシー(R)。ディズニーアンバサダー(R)ホテルでも同イベントと連動した、ワクワクするようなメニューが展開されている。
【写真】「チックタック・ダイナー」の「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルセット」
同ホテル内のロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」で、2026年5月19日(火)まで提供されている「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ケーキセット」(3000円※1日の提供数に限りあり)は、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーに広がる“美しい景色”がモチーフになっている。プロメテウス火山と、水面をイメージしたという鮮やかカラーのスイーツは目を引く仕上がりだ。
プルンとした食感＆上品な甘さが特徴のライチムースには、みずみずしいグレープフルーツのコンフィがイン！サクサクしたチョコレートのタルト生地はビターな大人味で、全体的にさっぱりとした味わいになっている。
また、1950年代をイメージしたダイナー「チックタック・ダイナー」でも、華やかなスイーツ「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルセット」(2400円※1日の提供数に限りあり)が、6月30日(火)まで提供されている。
こちらは、「アプリコットとキャラメルクリームのミッキーサンドウィッチ」とソフトドリンク(※＋400円で「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンク」に変更可能)がセットになったもの。
ふわふわのピンクのミッキーバンズの中には、アプリコット、ドライアプリコット、オレンジが入っていて色味がきれい！“パークといえば”なキャラメルポップコーンもたくさん盛り付けられているので、食感でも遊び心を感じることができる。写真映えも抜群のスペシャルなスイーツだ。
取材・文=平井あゆみ
(C)Disney
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「チックタック・ダイナー」の「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルセット」
プルンとした食感＆上品な甘さが特徴のライチムースには、みずみずしいグレープフルーツのコンフィがイン！サクサクしたチョコレートのタルト生地はビターな大人味で、全体的にさっぱりとした味わいになっている。
また、1950年代をイメージしたダイナー「チックタック・ダイナー」でも、華やかなスイーツ「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルセット」(2400円※1日の提供数に限りあり)が、6月30日(火)まで提供されている。
こちらは、「アプリコットとキャラメルクリームのミッキーサンドウィッチ」とソフトドリンク(※＋400円で「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンク」に変更可能)がセットになったもの。
ふわふわのピンクのミッキーバンズの中には、アプリコット、ドライアプリコット、オレンジが入っていて色味がきれい！“パークといえば”なキャラメルポップコーンもたくさん盛り付けられているので、食感でも遊び心を感じることができる。写真映えも抜群のスペシャルなスイーツだ。
取材・文=平井あゆみ
(C)Disney
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