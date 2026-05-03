開園25周年を記念したアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催中の東京ディズニーシー(R)。ディズニーアンバサダー(R)ホテルでも同イベントと連動した、ワクワクするようなメニューが展開されている。

【写真】「チックタック・ダイナー」の「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルセット」

ディズニーホテルの映えるスイーツセット「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ケーキセット」が登場！


同ホテル内のロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」で、2026年5月19日(火)まで提供されている「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ケーキセット」(3000円※1日の提供数に限りあり)は、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーに広がる“美しい景色”がモチーフになっている。プロメテウス火山と、水面をイメージしたという鮮やかカラーのスイーツは目を引く仕上がりだ。

どこから見ても美しい！プレートでは、東京ディズニーシーの象徴であるプロメテウス火山と、メディテレーニアンハーバーの水面を表現したという


プルンとした食感＆上品な甘さが特徴のライチムースには、みずみずしいグレープフルーツのコンフィがイン！サクサクしたチョコレートのタルト生地はビターな大人味で、全体的にさっぱりとした味わいになっている。

これからの季節にぴったりな味わいのライチムースはプルンとした食感。ホワイトチョコクリームを絞って作った“波”も注目ポイントに


“海の魅力”から着想を得たという「ジュビリーブルー」をイメージしたドリンク「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンク」(1600円)も登場


また、1950年代をイメージしたダイナー「チックタック・ダイナー」でも、華やかなスイーツ「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルセット」(2400円※1日の提供数に限りあり)が、6月30日(火)まで提供されている。

【写真】「チックタック・ダイナー」の「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルセット」


こちらは、「アプリコットとキャラメルクリームのミッキーサンドウィッチ」とソフトドリンク(※＋400円で「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンク」に変更可能)がセットになったもの。

ふわふわのピンクのミッキーバンズの中には、アプリコット、ドライアプリコット、オレンジが入っていて色味がきれい！“パークといえば”なキャラメルポップコーンもたくさん盛り付けられているので、食感でも遊び心を感じることができる。写真映えも抜群のスペシャルなスイーツだ。

ふわふわのバンズにさまざまなものがサンドされていて遊び心満点！


“スパークリング・ジュビリー”のロゴや、ブルーのミッキーマウスマカロンがパステルカラーのバンズに映える


「チックタック・ダイナー」の「ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンク」(800円)


取材・文=平井あゆみ

(C)Disney

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