短期集中で一気に vs ゆるく長く続ける、やせやすいのはどっち？大人世代が意識したい“運動習慣”
早く結果を出したいからと、強い負荷をかけて一気に体を絞るか。それとも、無理のない動きを日常に取り入れて、ゆるく続けるか。ダイエットを始めるとき、多くの人が迷うポイントです。どちらも間違いではありませんが、体の変化の出方や続きやすさには大きな違いが出るもの。今回は、大人世代にとって現実的な“運動習慣”を整理します。
短期集中は“効いている感”は強いが、体への負担も大きい
短期間で体を変えようとすると、どうしても運動の強度は高くなるもの。回数を増やす、負荷を上げる、限界まで追い込むといった動きは、確かに「効いている感」があり、変化も感じやすい方法です。
ただし、強い負荷は体へのストレスも大きくなりやすく、フォームが崩れたり、必要以上に力んでしまったりすることも少なくありません。一時的に頑張ることはできても、その状態を続けるのは難しく、結果として運動自体が止まりやすくなることもあるでしょう。“頑張れば変わるが、頑張り続けられない”が短期集中型の難しさといえます。
ゆるく続ける運動は“整いやすい状態”をつくる
一方で、無理のない範囲で体を動かす方法は、見た目の変化はゆるやかでも、体の使い方が安定しやすくなります。伸ばす・ねじる・整えるといった軽い動きでも、日常的に続けることで、体のバランスや巡りが整いやすくなるものです。
また、負荷が適切であれば、動きそのものが習慣になりやすく、マインドも「やらなければならないもの」ではなく「自然にやっていること」に変わっていきやすいはず。大きく変えるというよりも、“崩れにくい状態をつくる”のがこの方法の強みです。
やせやすい人は“自分に合った続けられる方法”を選んでいる
結論として、やせやすい人に共通しているのは、「どれだけ追い込んだか」ではなく、「どれだけ続けられているか」ということ。強い負荷で一気に変えることもできますが、その後に動きを止めてしまえば、体は元に戻りやすくなります。反対に、軽い動きでも続けることで、体の使い方が安定し、結果として変化が積み重なっていくもの。重要なのは“自分に合った続けられる方法”を選んでいるかどうかです。
短期集中か、ゆるく続けるか。どちらにもメリットはありますが、大人世代にとって現実的なのは「続けられる形で体を整えること」。その積み重ねが、無理のない変化につながっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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