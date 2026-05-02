星野リゾートの界が提案する「クールダウン浴」とは？ 観測史上最高を更新し続ける夏の暑さ対策に

星野リゾートが全国に展開する温泉旅館ブランド「界」では、“夏こそ温泉”という新常識として「クールダウン浴」を6月1日から8月31日までの期間限定で提案します。

温泉療法専門医監修の深部体温を整える入浴法で、温泉旅館での夏の自律神経ケアを実現します。

■“夏こそ温泉”という新常識

2025年夏の平均気温は観測史上最高を更新し、全国の熱中症搬送者数は10万人を超え、過去最多を記録しました（*1）。気候変動による酷暑は、睡眠不足や自律神経の乱れなど健康を脅かす深刻な社会課題となっています。

そこで界では、温泉療法専門医の監修のもと、クールダウン浴という温泉入浴の新たな楽しみ方を提案します。

さらに、湯涼みを楽しめる空間やクールダウン浴後にピッタリのドリンクを用意。温泉旅館での滞在を通して、夏の暑さを乗り切るあたらしい温泉体験ができます。

*1 令和7年（5月〜9月）の熱中症による救急搬送状況

https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/items/r7/heatstroke_nenpou_r7.pdf

■特徴1 温泉療法専門医・早坂信哉教授監修のクールダウン浴

「クールダウン浴」は、温泉療法専門医の知見に基づいた、新しい夏の湯治体験。体温に近い35〜36℃の「不感温度」と呼ばれるお湯に10〜20分浸かることで（*2）、体に余計な負担をかけずに、深部体温を穏やかに下げることができる入浴法です。

そのため、湯上がりの発汗が抑えられ、快適な状態を長く保つ効果が期待できます。さらに、夏の屋外の暑さと冷房が効いた室内の温度差によって乱れがちな自律神経のバランスを整える働きもあります。

期間中は、界の湯守りが入浴方法を案内するので安心です。

*2 各施設の泉質により入浴時間が異なります。

■特徴2 クールダウン後の体に染みわたる2種の湯上がりドリンク

入浴で整えた体を、内側からさらにクールダウンさせるドリンクを用意します。

＜湯上がりビール＞

温泉の湯上がりに特化するために、アルコールを抑えて開発された界オリジナルの湯上がりビール。爽快なのどごしが夏の火照った体に染みわたり、心身に涼やかな活力を与えます。

＜冷やし甘酒＞

甘酒は「飲む点滴」と呼ばれ、湯上がりの水分と栄養の補給にピッタリ。甘酒を冷やして用意するので、水分と栄養を補給しながら体を内側からクールダウンできます。アルコールが苦手な人でも楽しめます。

■特徴3 入浴後の湯涼みでさらに涼を感じる空間

温泉の余韻と湯涼みを楽しめるよう風鈴や団扇などを設置した、涼やかな風情溢れる湯涼み処がこの時期限定で登場。

地域ごとに特色のある風鈴の「チリン」という音色は、耳に届くことで涼が感じられ、心身が穏やかに鎮まります。また、団扇をあおいで涼む体験は、風情ある日本の伝統的な夏の過ごし方です。

■「クールダウン浴」概要

期間：2026年6月1日〜8月31日

料金：

・湯上がりビール 920円

・冷やし甘酒 600円

場所：全国の「界」施設の大浴場および湯涼み処

予約：不要

備考：

・当日の気温が低く、クールダウン浴に適さない場合、通常時の湯温で提供します。

・「界 阿蘇」「界 箱根」では、湯上がりビールと冷やし甘酒の提供のみ実施します。

・「界 草津」「界 宮島」「界 松本」では実施しません。

（エボル）