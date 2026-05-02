予約をしたくてもなかなかできない。3か月待ちの名古屋の“凄腕料理人”に密着です。

【写真を見る】“冷蔵庫の余り物”が3時間で12品の豪華料理に! 予約3か月待ちの出張料理人 イタリアン･和食･スペイン料理…｢おいしいは当たり前｣

「こんにちは～」

自宅に出張して料理を作ってくれる「出張料理人」カオリさん。

依頼者の自宅を訪れ、キッチンへ入ると、冷蔵庫をガサゴソ…



Ｑ.冷蔵庫を見て何をしている？

「何を作ろうか考えている」

気になる料金は？



（出張料理人カオリさん）

「3時間で1万5000円からという形でやっています」

調理時間3時間で料金1万5000円から（依頼内容により異なる。交通費別）。決して安いとは言えない金額ですが、依頼件数は？

（カオリさん）

「週に7～8件ぐらい。基本、固定のお客さんがいますので、予約は3か月以上待ち。タイミングが合わなければそれ以上」



なんと、予約は3か月以上待ちという超人気シェフ！なぜ3か月も予約が埋まっているのか？人気の秘密に迫ります。

持参するリュックには包丁、フードプロセッサー…

名古屋の出張料理人カオリさん。リュック一つでかなり軽装ですが、その中身は？



（カオリさん）

「バッグの中身は包丁のセットと、あるお宅には持っていかないですが、フードプロセッサーとハンドブレンダー、エプロン」

調理道具とエプロンのみで食材はゼロ。その理由は？



（カオリさん）

「家庭にある食材を見て料理を考えます。賞味期限の近いものや使ってほしいものから使う」



カオリさんは各家庭の冷蔵庫にある食材を使い、本格的なプロの料理を作ってくれるのです。



３時間で作る品数は…



（カオリさん）

「モノにもよりますが12～13品は作ります。多いと16～17品」

「イタリアン･和食･スペイン料理…何でも作ってくれる」

2～3か月前から予定を押さえ、月に2回は利用しているという、常連さんに魅力を聞きました。



（常連客）

「長男が生まれた時に初めて。仕事復帰して共働きだったこともあり依頼。家族との時間を作るために。3～4日分、1週間で食べきれる品数分。冷凍保存しておいて食べるときに温める」

「『今回はイタリアン』『和食で』『スペイン料理』…何でも作ってくれる。カオリさんのご飯はすごくおいしい。それはもう当たり前で彩りとか栄養バランスもいい。自分じゃ使わない食材も使ってくれる」

（長男）

Ｑ.カオリさんが作った料理で好きなのは？

「キャロットラペ」

Ｑ.ニンジン食べられるの？

「うん」

今回のリクエストは…3家族で楽しむパーティー料理

そんなスゴ腕出張料理人のカオリさんに、今回依頼をしたのが、とても賑やかな３家族。料理のリクエストは？



（依頼した人）

「きょうはみんなでお泊まり会。パーティー的なご飯を作ってもらいたい」



3家族でのお泊まり会。10人分の夕食、パーティー料理を依頼されました。

早速、どんな食材や調味料があるのか？冷蔵庫や引き出しを開けて確認します。

この時点では、何を作るかはノープラン。



（カオリさん）

Q.ある程度頭の中にレシピがある？

「だいたいでやっています。作りながら考えています」

実はカオリさん。元々フレンチやスペイン料理などで腕を磨いたシェフ。だから創作料理はお手のもの。



（カオリさん）

「パーティー料理だと3時間で4～5品が限界。今までやってきた料理を思い出しながら」

まず調理を始めたのは、ニンニク、鷹の爪、オリーブオイルが入った鍋の中に、牡蠣を入れた「牡蠣のアヒージョ」。

なぜすぐに冷めてしまうアヒージョから作ったのか？その理由が…



（カオリさん）

「皆さんがお酒を飲んでいたから、先につまみになるものを出してあげたかった」

（依頼した人）

「うまっ。プリプリ！」



ママたちがお酒を飲んでいる姿を見て、すぐにつまみを作ることを判断。こうした配慮が人気の理由でもあるんです。

使い方に困っていた｢パイシート｣を使って…

続いては…



（カオリさん）

「豚と牛の合い挽き。冷凍庫にあった余り」



冷凍庫に余っていた牛と豚の合い挽き肉を使って、塩コショウで下味を付け、冷蔵庫から取り出したのは…パイシート。

実は今回依頼した人は、このパイシートに悩んでいたそうで…



（依頼した人）

「何か作ってみたいけど、使い方がわからず…」



そんな食材こそ、プロの本領発揮。



（カオリさん）

「生地を伸ばして使います。このままでも使えますが、結構膨らむので適度に伸ばします」



そこに合い挽き肉、チェダーチーズ、茹でた小松菜、ハム、さらに、合い挽き肉と小松菜をのせ…最後にパイシートをかぶせて卵黄を塗ったら、切れ込みをいれて模様づけ。そしてオーブンで焼くこと30分。

（依頼した人たち）

「すごーい！完璧なパイだ！ワーイ！」



子どもたちも大喜びのパイ生地を使ったチーズミートパイ。生地を伸ばしたことで、サクサク食感がアップするそうです。

一瞬で見た目もおしゃれな野菜ディップが

一息つくことなく、次に調理しているのは…キュウリの飾り切り？



（カオリさん）

「模様ができるように。これをカットして野菜ディップ。縞模様になっていて、若干このキュウリの青臭さが減って子どもも食べやすいように」

そしてディップソースには、マヨネーズに、ふりかけるカリカリ梅、オイスターソースも。さらに、封が開いていたカシューナッツをフライパンで煎ってカリッと感を復活させ投入。

彩り豊かな野菜スティックの出来上がりです。

「エビマヨ」の隠し味は…

と、ここでリクエストが！



「みんなエビが大好き。エビ料理があったらうれしい」



冷凍庫にずっと眠っていたというむきエビ。これをフライにし…味付けはマヨネーズ。そして、隠し味に練乳を！



（カオリさん）

「練乳、生クリーム、マヨネーズで本格的な味に」

エビマヨが練乳を少量足すことでコクが深まり、よりおいしくなるんです。調理時間20分。



（依頼した人たち）

「おいし～めっちゃうまい！！」

3時間で｢12品｣完成 デザートまで！

その他にも…ヨーグルトで漬け込むことで柔らかくなる、ジューシーなグリルチキン（調理時間45分）に、 白ワインで香りづけした、サーモンと新玉ネギの蒸し煮（調理時間20分）。そしてヨーグルトムースのスイーツも（調理時間45分）。

3時間で、なんと12品を完成。

今回の料金は、食材費は別で1万6000円でした。

冷蔵庫の余った食材を使い、本格的な料理を作る出張料理人のカオリさん。ことし8月まで予約がいっぱいだそうです（4月27日時点）。

CBCテレビ「チャント！」2026年4月27日放送