社会福祉法人みそのが運営する児童養護施設・聖園子供の家は4月20日、公式サイトを更新し、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸（27）が2026年2月に同施設を訪問したことを報告した。山本は約1時間にわたり、児童養護施設や地域で困窮する子どもたちの現状と課題について説明を受け、さまざまな質問をするなど、社会的養護への高い関心を示したという。

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公式サイトの「お知らせ」には、山本が施設内の部屋で職員らの説明に耳を傾ける様子や、イベントに参加して子どもたちと交流する写真が掲載されている。パーカ姿でやわらかな表情を見せ、子どもを抱っこしたり、握手をしたりする場面もあり、グラウンドとは違う穏やかな空気が伝わってくる。

【画像】ドジャース・山本由伸 米大リーグ・資料 メディア向けの撮影（フォトデー）で写真に納まるドジャースの山本由伸＝２０２６年２月１９日、米アリゾナ州グレンデール（共同）

この報告には、SNSユーザーから「こういう活動をマーケティングや広報に一切使わないところが、山本選手はステキだなぁ」「忙しいスケジュールの合間を縫って子供たちを訪問し、夢や希望を与える姿勢は本当に尊敬します」「WSからのWBCと大忙しのはずの児童養護施設を訪問する俺たちの山本由伸、あまりにもカッコ良すぎるだろ」「更にこの1ヶ月後には世界相手に弾丸ぶん投げてるってのもカッコいい」といった称賛の声が寄せられている。