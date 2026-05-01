「If I had to say」の意味は？意見を求められたときに使えるフレーズです！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「If I had to say」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「強いて言うなら」でした！
「If I had to say」は、「強いて言うなら」を表す表現。
直訳すると「もし言わなければならないなら」という意味です。
「強いて言うなら」に含まれる「無理にでも言い表すと言うなら」というニュアンスに似ていますよね。
「If I had say, I prefer tea」
（強いて言うなら、お茶がいいな）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部