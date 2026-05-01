「If I had to say」の意味は？意見を求められたときに使えるフレーズです！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「強いて言うなら」でした！

「If I had to say」は、「強いて言うなら」を表す表現。

直訳すると「もし言わなければならないなら」という意味です。

「強いて言うなら」に含まれる「無理にでも言い表すと言うなら」というニュアンスに似ていますよね。

「If I had say, I prefer tea」

（強いて言うなら、お茶がいいな）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。