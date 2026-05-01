【しまむら×サンリオ新作】ハローキティのレトロ刺しゅうが可愛すぎ！大人が持ちやすい大容量バッグを実物レビュー

2026年4月29日（水）、ファッションセンターしまむらからサンリオキャラクターズの新作グッズが発売されました。

（写真）【しまむら】大人かわいいハローキティの「大容量バッグ」

豊富なラインナップの中から、今回はハローキティのトートバッグをピックアップ。実際に購入した筆者が、デザインやサイズ感、使い勝手などを詳しくレビューします。

【しまむら×サンリオ新作】大人かわいいハローキティのトートバッグを徹底レビュー！

フロントには、大きくキティちゃんの刺しゅう入り！

商品名・価格

商品名：レディース シシュウトート（SANRIO）

品番：344-3447

価格：2,420円（税込）

カラー・素材・サイズ

カラー：ブラック（品番：344-3447）／レッド（品番：344-3449）

素材：＜表地＞ナイロン＜裏地＞ポリエステル

サイズ：（約）縦31.5×横47×マチ幅15cm

持ち手：（約）47cm

レトロなキティちゃんの刺しゅうがかわいい！大人が持ちやすいトートバッグ

今回はブラックを購入しました。レッドも、持つだけで気分が明るくなりそうなカラーでとてもかわいく、最後までかなり迷いました。

生地は、マットな質感のナイロン素材を使用。軽量なので、荷物が多い日でも持ちやすいのがうれしいポイントです。

フロントには、大きくキティちゃんの刺しゅう入り。採用されているのは初期デザインのキティちゃんで、コック姿でお料理している様子がたまらなくキュートです。

ロゴやキティちゃんの配色もどこかレトロな雰囲気で、懐かしさを感じるデザインなのも魅力。大人が持っても甘くなりすぎず、ちょうどいいかわいさにまとまっています。

さらに、バッグの開口部がブルーのステッチで縁取られているのもさりげないアクセント。持ち手はブラック×ホワイトの模様入りで、パラコード風のデザインになっているのもおしゃれです。

機能性も抜群！デイリーユースにうれしいポイントをチェック

■ポイント1：A4サイズやノートPCが入るサイズ感

A4サイズの書類やノートPCが入る大きさで、仕事用バッグとしても使いやすいサイズ感です。

実際に13インチのノートPCを入れてみたところ、問題なくラクに収納できました。お仕事シーンはもちろん、休日のお出かけにも活躍してくれそうです。

■ポイント2：肩がけしやすい長めの持ち手

持ち手は長めに設計されているため、肩がけが可能です。

ロープ状の持ち手ですが、ノートPCなど少し重さのあるものを入れても、そこまで食い込みやすい感じはありませんでした。見た目のおしゃれさだけでなく、持ちやすさにも配慮されている印象です。

■ポイント3：開口部はマグネットボタン付きで安心

開口部にはマグネットボタンが付いているので、中身が見えにくく、防犯面でも安心。荷物の飛び出しを防ぎやすいのもうれしいポイントです。

■ポイント4：内側ポケット付きで整理しやすい

しまむらのバッグといえば、やっぱり多ポケット設計が魅力。リーズナブルな価格なのにポケットがしっかり付いていることに毎回感動しますが、こちらのバッグも2千円台ながら収納面はかなり優秀です。

内側のフロント側にはファスナーポケット、バック側には2つのオープンポケット付き。

筆者はファスナーポケットに、財布代わりに使っているフラグメントケースを収納。オープンポケットには、モバイルバッテリーやイヤホンなど細かなものを入れると便利でした。

欲を言えば、外側の背面にもポケットがあればさらに使いやすかったかも……とは感じましたが、内側ポケットがあるだけでも十分に整理しやすい仕様です。

■ポイント5：見た目以上にたっぷり入る大容量

見た目はすっきりとしているのに、想像以上にたくさん入るのも魅力です。

今回は、外出先で仕事をするときの荷物を入れてみました。かさばりやすい2段式の晴雨兼用傘やカーディガンも問題なく収納でき、さらに少し余裕があったほど。

荷物が少なめの方なら、1泊分くらいの荷物も入りそうなサイズ感です。

＊

しまむらのハローキティ新作トートバッグは、レトロな刺しゅうデザインのかわいさと、デイリーに使いやすい実用性を兼ね備えたアイテムでした。

初期デザインのキティちゃんをあしらった刺しゅうは大人も持ちやすい絶妙なかわいさで、A4サイズやノートPCが入る収納力、内側ポケット付きの使いやすさも魅力。2千円台とは思えない満足度の高さで、仕事にも休日にも活躍してくれそうな優秀バッグです！

2026年4月30日時点ではオンラインストアでも予約販売受け付け中。予約受付期間中でも予定数に達し次第終了となるので、注意してくださいね。

また、しまむら公式アプリでは、品番を入力するとお近くの店舗の在庫を検索することも可能です（品番：344-3447）。

しまむらでは店舗間での取り寄せにも対応しているので、近くの店舗で見つからない場合は店員さんに相談してみるのもおすすめ。

気になった方は、ぜひお近くのしまむら店舗や公式オンラインショップでチェックしてみてくださいね！