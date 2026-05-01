タレント今田耕司（60）が1日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。占い師細木数子さんの思い出を語った。

27日から配信スタートしたNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」についてトーク。女優戸田恵梨香が細木さんを演じる話題作で、同作を鑑賞し始めたという今田は「面白かったよってまだ言えるほどの温度はない。まだ1話やねん。こっかららしいわ」と期待した。

1話では、リムジンに乗って放送局入りした細木さんをスタッフ総出で迎えるシーンがあり「社員30人ぐらいいるのよ。あんなこたあねえだろと。いくら（視聴率）20パー超えてても」と苦笑い。また「ほんで細木さんがエレベーター乗ったら社員が全員階段で上がるみたいな。で、エレベーターが開いた頃には待ってるみたいな。ないないない！って思いながら。さすがにないない」と笑った。

今田は「あそこでドラマだなっていうスイッチは入りましたけど」としつつ「社員さんはあそこまでの人数はないけど、それぐらいピリピリはしてたでしょうね」と回想。続けて「俺、生放送で怒られたからね。『あんたあいさつししなかったわね』って。めちゃくちゃ怖かったよ。なんでやねん、知らんがなと思ってさ」と細木さんにすごまれた自身のエピソードを振り返った。

細木さんとはプライベートで遭遇し、今田は「目も合ってへんし。してええかどうかも分からんやん。そんなん生放送で言うかねと思って。なんやこの人と思ったもん」と強烈な思い出になっている様子だった。