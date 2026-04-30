ゲラン数量限定「シャリマー ミレジム ローズ」で叶える優雅な香り体験

100年の時を超えて愛され続ける名香〈シャリマー〉から、ローズを主役にした特別な一本が登場。ゲランの「シャリマー ミレジム ローズ」は、数量限定で展開されるラグジュアリーなフレグランスです。優雅でセンシュアルな香りは、大人の女性の魅力を引き立て、日常に特別な余韻を添えてくれます♡

ローズが主役の特別な香り

2026年に登場する「シャリマー ミレジム ローズ」は、ゲルリナーデの中心をなすローズの魅力を最大限に引き出した逸品。

グラース産センティフォリアローズ、ダマスクローズ、ローズウォーターの3種を重ねることで、みずみずしさと奥行きを両立しています。

そこにバニラやアンバーが溶け合い、甘美で官能的なハーモニーを演出。気品と柔らかさを兼ね備えた香りは、纏うたびに心を満たしてくれます。

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シャリマーの歴史と魅力

1925年に誕生した〈シャリマー〉は、香水史上初のアンバーフレグランスとして知られる名作。

インドの皇帝シャー・ジャハーンと王妃ムムターズ・マハルの愛の物語から着想を得たロマンティックな背景を持ちます。

ベルガモットの爽やかさ、バニラの温もり、フローラルの華やかさが織りなす香りは、時代を超えて多くの女性を魅了し続けています。

商品ラインナップと価格

〈シャリマー〉オーデトワレ

価格：50mL14,740円

〈シャリマー〉オーデパルファン

価格：50mL17,600円

〈シャリマー レソンス〉オーデパルファン

価格：50mL18,260円

〈シャリマー〉香水

価格：30mL 51,040円

〈シャリマー ミレジム ローズ〉

価格：50mL 19,030円

〈シャリマー〉コレクションは多彩な香りで展開。そして注目の限定作〈シャリマー ミレジム ローズ〉も必見。用途やシーンに合わせて選べるのも魅力です。

愛を纏う特別な一本

数量限定で登場する「シャリマー ミレジム ローズ」は、ローズとバニラが織りなす贅沢な香りで、特別なひとときを演出してくれる一本。

歴史ある香りに新たな息吹を吹き込んだこのフレグランスは、自分へのご褒美にも大切な人へのギフトにもぴったりです♡

優雅な香りを纏い、日常をワンランク上の時間へと導いてみてはいかがでしょうか。