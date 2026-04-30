ニューストップ > IT 経済ニュース > ITビジネスニュース > 米政府、Anthropic締め出しから関係修復へ - 最新モデル「Mythos」活… 米政府、Anthropic締め出しから関係修復へ - 最新モデル「Mythos」活用に向けて調整か 米政府、Anthropic締め出しから関係修復へ - 最新モデル「Mythos」活用に向けて調整か 2026年4月30日 10時26分 マイナビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 米政府が、連邦政府機関によるAnthropic製AIモデルの利用を事実上解禁する方向で調整を進めているという。かつて、米政府はAnthropicを「安全保障上のリスク」と断定し、行政管理予算局(OMB)を通じて政府機関での利用を禁じていた。. リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト AIのコストが人件費を上回る事例が続出 - 企業のIT予算に異変 Gemini EnterpriseとTPUが支える「Agentic Enterprise」 - Google Cloud NEXT 26 Adobe Summit 2026、人とAIに向けた顧客体験基盤「CX Enterprise」発表 - エージェント型AIを実運用へ