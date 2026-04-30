プラスチックモデルキットで再登場！「太陽の塔」内部再現モデル
造形メーカー・海洋堂は2026年4月23日、プラスチックモデルレーベル／ARTPLAに太陽の塔が再登場することを発表した。2026年4月24日(金)より予約受付が開始する。発売は2026年11月を予定。
■人類史上最大のモニュメントの「立体解剖図」
これは人類史上最大のモニュメントの「立体解剖図」だ。
日本万国博覧会EXPO’70（通称・大阪万博）のシンボルとして誕生し、今なお芝生の広場にただひとり両腕を広げそびえ立つ「神像」とも言える存在「太陽の塔」。その内部には太古から現代までの生物たちがひしめき合う「生命の樹」が設置されており、両腕内部は複雑なトラス構造で構築されている。
岡本太郎の傑作アート作品にして、人類史上類を見ないモニュメントを、建造から50数年を経た現在の姿で立体化している。岡本太郎が生み出したアート作品と建築物が融合した唯一無二の存在を、様々な角度から観察することのできるプラスチックモデルキット。組み立ててよし、塗装してよし。オンリーワンの立体解剖図として楽しめる。
※本商品は組み立てが必要なプラスチックモデルキット。
※組み立てにはプラスチックモデル用接着剤が必要。
※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合がある。予めご了承のこと。
＜商品概要＞
商品名：ARTPLA 太陽の塔（2026年再販）
仕様：プラスチックモデルキット ポーズ固定モデル
※別途、接着剤や工具、塗料等が必要
サイズ：1/200スケール（全高約360mm）
成型色：本体：ホワイト／金メッキ（黄金の顔のみ）
原型制作：市原俊成／繪宙計畫
希望小売価格 ：19,800円（税込）
発売：2026年11月予定
©Taro Okamoto
＜商品取り扱い店＞
全国のホビーショップ
※ 取り扱いの無い店舗もあるので、各小売店にお問い合わせのこと。
＜海洋堂直営店＞
海洋堂オンラインストア
https://www.kyd-store.jp/c/genre/artpla/ap060
ホビーロビー東京
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ
電話番号：03-3253-1951
※不定休
https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/
中国Tmall海洋堂旗艦店
■海洋堂オンラインストア
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※本商品は組み立てが必要なプラスチックモデルキット。
※組み立てにはプラスチックモデル用接着剤が必要。
※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合がある。予めご了承のこと。
＜商品概要＞
商品名：ARTPLA 太陽の塔（2026年再販）
仕様：プラスチックモデルキット ポーズ固定モデル
※別途、接着剤や工具、塗料等が必要
サイズ：1/200スケール（全高約360mm）
成型色：本体：ホワイト／金メッキ（黄金の顔のみ）
原型制作：市原俊成／繪宙計畫
希望小売価格 ：19,800円（税込）
発売：2026年11月予定
©Taro Okamoto
＜商品取り扱い店＞
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※ 取り扱いの無い店舗もあるので、各小売店にお問い合わせのこと。
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電話番号：03-3253-1951
※不定休
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