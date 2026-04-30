「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

――田丸さんは書き方講座で、小学校から高校、さらには少年院の子どもたちとも接してきていると思います。「人間関係で困らない子」の特徴があれば知りたいです。

田丸雅智氏（以下、田丸）：やはり、素直さと好奇心ですね。

それに加えて、僕は「何でも一緒に面白がれること」がひとつ大事なように思っています。

親が日頃から子どもと一緒に、「それ面白いね」「いいね」と肯定の言葉から入るコミュニケーションをしていると、その姿勢はきっと子どもの中でも育っていきます。

そうして、子ども自身も友だちに対して「それ面白い」「いいね」と自然に言えるようになる。

そういう子は、人の輪の中に入りやすいですよね。

子どもにとって、第3の存在は重要

――「親の言うことを聞かない」、いわゆる反抗期は問題ですか？ 親御さんは、家にいるときの子どもと接することが多いと思います。学校などでの様子を伺うことができないとなると、つい子どもの人間関係に不安になるのもわかる気がします。

田丸：程度にもよりはしますが、僕はそこまで問題視しなくてもいいんじゃないかとは思っています。

そもそも身近な人の言葉は、どうしても“当たり前”になってしまう。

空気のありがたさに気づきにくいのと同じで、親の言葉も近すぎるからこそ響きにくい。

だから、親の言うことを全部聞く子のほうが、むしろ少し心配なくらいです。

反発したり、自分の考えを持ち始めたりするのは自然な成長ですし、それでいいと思います。

――最近では反抗期がない子どもの方が危険という意見もありますね。『小学生でもできる言語化』では、読者を否定せず、肯定するスタンスで書かれていますが、こういった田丸さんの経験からもきているんだなと感じました！

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）