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ChatGPT連携で自然な会話を実現！古いスマホは次世代AIペットロボット「LOOI」として再利用するのが正解

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ニューガジェット三昧!」が「【LOOIレビュー】使ってないスマホが命を持つ!? まるで友達！賢すぎる次世代AIペットロボット」を公開した。動画では、使わなくなった古いスマートフォンをデスクトップAIペットに変身させるデバイス「LOOI（ルーイ）」をレビューし、単なるおもちゃの枠を超えた最新AIロボットの魅力を解説している。



TERU氏は、一般的なペットロボットの課題として「会話がワンパターンで飽きやすい」点を指摘。その問題を解決する画期的な製品として、ChatGPTやGeminiなどの最新AIモデルと連携し、自然な会話を実現するLOOIを紹介した。使い方は本体のMagSafeリングにスマホを取り付けるだけで、カメラが「目」、スマホが「脳」として機能し、机からの落下を防ぐセンサーも搭載されている。



動画内では実際の会話デモを実演。「関ヶ原の戦い」を小学生にも分かるように1分で解説させたり、オムライスのプロっぽい隠し味を提案させたりと、自然でテンポの良いやり取りが展開された。さらにTERU氏が「貿易関連の部署に異動して専門用語が分からない」と相談すると、専門用語をわかりやすく解説するだけでなく、「新しい挑戦って緊張もするけどワクワクもあるよね」と感情に寄り添う回答を見せた。TERU氏は「一生懸命相談に答えようとしてくれる」と、その自然なコミュニケーション能力に感心した様子を浮かべている。



また、専用アプリを通じた多様な機能も紹介された。ラジコンのように本体を操作したり、スマートフォンのカメラでユーザーの顔の動きを検知して遊ぶゲーム機能など、会話以外の遊び心も備わっている。



総括として、TERU氏はLOOIを「人とテクノロジーの新しい関わり方を提案してくれる非常に未来感のあるガジェット」と高く評価。一方で、長時間使用するとスマートフォンが熱くなる傾向があることにも触れ、日常的に使用していない古いスマホの再利用を推奨している。デスクに置ける新たな相棒を探している人にとって、テクノロジーの進化を実感できる有力な選択肢となるだろう。