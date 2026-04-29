「こりゃ入学拒否だ」38歳美人アナ、キュートな制服姿に自虐も絶賛殺到！
フリーアナウンサーの道岡桃子が、28日にInstagramを更新。かわいらしい学生服姿を公開し、ファンから喜ばれている。
【写真】道岡桃子アナ、清楚な白ワンピでおみ足ちらり
道岡は「高校23年生…」「こりゃ入学拒否だ」などと自虐まじりに、大きなリボンにブレザー、チェックのスカートという学生服姿を鏡に向かって自撮りしている姿を公開している。
そのかれんな制服姿に、本人は自虐気味ながらコメント欄には「めっちゃ似合ってる 可愛い」「まだまだ大丈夫」といった励まし（？）の声のほか、「全身制服姿が見たいな」といった要望も飛んできている。
■道岡 桃子（みちおか ももこ）
6月12日生まれ。兵庫県出身。立命館大学 文学部心理学専攻卒業の学歴を持つ。元UX新潟テレビ21アナウンサーで、現在はフリーアナウンサーとして活躍中。渋谷クロスFM「笑顔のデザイン」や経営科学出版「月刊フローマインド」に出演している。
引用：「道岡桃子」Instagram（＠momoko_ana）
【写真】道岡桃子アナ、清楚な白ワンピでおみ足ちらり
道岡は「高校23年生…」「こりゃ入学拒否だ」などと自虐まじりに、大きなリボンにブレザー、チェックのスカートという学生服姿を鏡に向かって自撮りしている姿を公開している。
そのかれんな制服姿に、本人は自虐気味ながらコメント欄には「めっちゃ似合ってる 可愛い」「まだまだ大丈夫」といった励まし（？）の声のほか、「全身制服姿が見たいな」といった要望も飛んできている。
■道岡 桃子（みちおか ももこ）
6月12日生まれ。兵庫県出身。立命館大学 文学部心理学専攻卒業の学歴を持つ。元UX新潟テレビ21アナウンサーで、現在はフリーアナウンサーとして活躍中。渋谷クロスFM「笑顔のデザイン」や経営科学出版「月刊フローマインド」に出演している。
引用：「道岡桃子」Instagram（＠momoko_ana）