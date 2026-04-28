それどこの？ オシャレな人に聞いた「バッグの中でも本当に使える」週4バッグ
「いちばん使っている」バッグは？
自分のライフスタイルに合わせて、また単純に好きなブランドだから。バッグを選ぶ理由はさまざまだけれど、結局のところはひと目見たときに自分に刺さるかどうか。その次は実用性。どんな服にも合わせやすく、収納力にも優れた「手持ちバッグの中でも一番稼働率が高い」主役をオシャレな人たちに聞きこみ。
【探し求めていた色・質感】
フリーランス・梅本絵理さん
「スタイリングのアクセントをバッグに託すことが多いので、さし色になりそうなものに日々アンテナを張っています。ふらっと立ち寄ったヴィンテージショップで見つけた、プラダのハンドバッグはエナメル加工されたイエローのレトロ感が刺さり、即購入。がま口タイプで使い勝手もよく早くもスタメンに追加」（梅本さん）
【自在に操れる３WAY】
フリーランスPR・上枝みどりさん
「コロンとした形が可愛いArchivepkeのレザーリュックは、背負うほかに肩がけやハンドル持ちなど、さまざまなバリエーションで楽しめます。ミニマムなルックスで、リュックとして持ったときに幼くならないところもお気に入り。モノトーンのミニが私的定番なので、こんなバッグは何個あっても困りません」（上枝さん）
機能面もルックスも納得以上
フリーランスPR・川村詩織さん
BRAND:HARUNOBUMURATA
Series:PIADA
Type:BOSTON BAG
「外で打ち合わせや作業をすることが多いので、大きめのバッグの使用頻度が高いです。このボストンバッグは、国内出張くらいなら余裕で行けてしまうほど大容量。開き口も広く、どこに何が入っているのかがひと目でわかるのも愛用の理由。荷物がつまっていても、スマートに振れるシックな見た目も◎」（川村さん）
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