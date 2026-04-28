ランヴィール・シン主演 リアル・スパイ・アクション『ドゥランダル作戦』7.10公開決定
ランヴィール・シン主演の映画『DHURANDHAR（原題）』が、邦題『ドゥランダル作戦』として、7月10日より全国公開されることが決定。あわせて、本ポスターと特報が解禁された。
【動画】実際のテロニュース映像から始まる特報映像
本作は、ムンバイ同時多発テロなど、実際に起こった3つのテロ事件と実在した人物をベースに、国家VS国家、スパイVSテロリスト、さらには裏社会の覇権争いが交錯するリアル・スパイ・アクション。非情で冷徹な諜報戦、息をのむ銃撃戦、そして極限状態で揺れ動く人間の本性を描く。
相次ぐテロに揺れるインド政府は、報復と再発防止のため、極秘裏に「ドゥランダル作戦」を始動させる。任務は、パキスタン・カラチで最凶と恐れられるリヤリ地区のギャング組織に潜入し、テロ計画の兆候をつかむこと。
選ばれたのは、死刑囚ハムザ。すべての過去を捨て、偽りの身分で裏社会へと身を投じた彼は、血で血を洗う抗争と裏切りの渦に巻き込まれながら、組織の中枢へと食い込んでいく。しかし、その先で彼が目にしたのは、国家を揺るがす巨大な陰謀だった。
任務か、信念か。逃げ場のない極限状況の中、ハムザが下す決断が、やがて国の未来を左右していく――。
主人公ハムザを演じるのは、『ガリーボーイ』で下町ラッパーの反骨と情熱を体現し、ボリウッドのトップスターとして確固たる地位を築いたランヴィール・シン。本作では、鍛え抜かれた肉体に長髪と髭をたくわえ、これまでのイメージを覆す荒々しい存在感で、裏社会を駆け上がるダークヒーローを熱演する。
その苛烈な世界を構築したのは、『URI サージカル・ストライク』でリアルな軍事アクションを描いたアディティヤ・ダール監督。1999年IC814便ハイジャック事件、2001年インド国会議事堂襲撃、2008年ムンバイ同時多発テロ――現実の事件を巧みに織り込み、実際の映像や音声を用いることで、フィクションの枠を超えた圧倒的な臨場感を生み出した。
このたび解禁となったポスターには、煙にかすむ空の下、銃声と叫びが交錯する、瓦礫と炎に包まれた“無法地帯の路地”を進むハムザの姿が切り取られている。周囲では銃を構えた男たちが息を潜め、暴力が日常と化した市場は一瞬で戦場へと変貌する。しかし、ハムザの足取りに迷いはなく、この混沌すら自らの運命として受け止めるかのように前へと進む。たった一人で国家存亡の極秘作戦に送り込まれた男の、揺るぎない覚悟が刻まれたビジュアルとなっている。
実際のテロニュース映像から始まる衝撃的な特報映像では、国家を揺るがす未曾有のテロを阻止するため、たった一人の死刑囚が危険なマフィア組織へと潜入。極限の状況下で次々と襲いかかる試練を前に、それでもなお前進をやめない姿が、緊張感たっぷりに描き出される。
飛び交う銃弾、街を揺るがす大爆発、そして予測不能の裏切り――。スクリーン越しにも伝わる血なまぐさい暴力と混沌が、観る者の神経を容赦なく刺激する、圧巻のアクションが凝縮されたド派手な映像に仕上がっている。
また、5月1日より、ランヴィール・シンの色気あふれるオリジナルスマホ壁紙付きムビチケ前売券（オンライン）の販売が決定。
映画『ドゥランダル作戦』は、7月10日より全国公開。
【動画】実際のテロニュース映像から始まる特報映像
本作は、ムンバイ同時多発テロなど、実際に起こった3つのテロ事件と実在した人物をベースに、国家VS国家、スパイVSテロリスト、さらには裏社会の覇権争いが交錯するリアル・スパイ・アクション。非情で冷徹な諜報戦、息をのむ銃撃戦、そして極限状態で揺れ動く人間の本性を描く。
選ばれたのは、死刑囚ハムザ。すべての過去を捨て、偽りの身分で裏社会へと身を投じた彼は、血で血を洗う抗争と裏切りの渦に巻き込まれながら、組織の中枢へと食い込んでいく。しかし、その先で彼が目にしたのは、国家を揺るがす巨大な陰謀だった。
任務か、信念か。逃げ場のない極限状況の中、ハムザが下す決断が、やがて国の未来を左右していく――。
主人公ハムザを演じるのは、『ガリーボーイ』で下町ラッパーの反骨と情熱を体現し、ボリウッドのトップスターとして確固たる地位を築いたランヴィール・シン。本作では、鍛え抜かれた肉体に長髪と髭をたくわえ、これまでのイメージを覆す荒々しい存在感で、裏社会を駆け上がるダークヒーローを熱演する。
その苛烈な世界を構築したのは、『URI サージカル・ストライク』でリアルな軍事アクションを描いたアディティヤ・ダール監督。1999年IC814便ハイジャック事件、2001年インド国会議事堂襲撃、2008年ムンバイ同時多発テロ――現実の事件を巧みに織り込み、実際の映像や音声を用いることで、フィクションの枠を超えた圧倒的な臨場感を生み出した。
このたび解禁となったポスターには、煙にかすむ空の下、銃声と叫びが交錯する、瓦礫と炎に包まれた“無法地帯の路地”を進むハムザの姿が切り取られている。周囲では銃を構えた男たちが息を潜め、暴力が日常と化した市場は一瞬で戦場へと変貌する。しかし、ハムザの足取りに迷いはなく、この混沌すら自らの運命として受け止めるかのように前へと進む。たった一人で国家存亡の極秘作戦に送り込まれた男の、揺るぎない覚悟が刻まれたビジュアルとなっている。
実際のテロニュース映像から始まる衝撃的な特報映像では、国家を揺るがす未曾有のテロを阻止するため、たった一人の死刑囚が危険なマフィア組織へと潜入。極限の状況下で次々と襲いかかる試練を前に、それでもなお前進をやめない姿が、緊張感たっぷりに描き出される。
飛び交う銃弾、街を揺るがす大爆発、そして予測不能の裏切り――。スクリーン越しにも伝わる血なまぐさい暴力と混沌が、観る者の神経を容赦なく刺激する、圧巻のアクションが凝縮されたド派手な映像に仕上がっている。
また、5月1日より、ランヴィール・シンの色気あふれるオリジナルスマホ壁紙付きムビチケ前売券（オンライン）の販売が決定。
映画『ドゥランダル作戦』は、7月10日より全国公開。