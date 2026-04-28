千葉・津田沼にシネコン誕生へ 「イオンシネマ津田沼South」全6スクリーン、最上級の音響設備も
「イオンシネマ」を運営するイオンエンターテイメントは27日、千葉・津田沼に全6スクリーンを備えたシネマコンプレックス「イオンシネマ津田沼South」を開業すると発表した。今年7月、イオンモール津田沼South内にオープンする。
【画像】「イオンシネマ津田沼South」スクリーン入口イメージ
イオンモール津田沼Southは、今年3月に開業した京成松戸線「新津田沼駅」直結の大型商業施設。イオンシネマでは、駅から至近の利便性に加え、ショッピングや食、エンターテイメントが一体となった空間の中で、地域の皆さまに日々がワクワクするような感動体験を届ける。
1番スクリーンには最上級の音響設備「Dolby Atmos（ドルビーアトモス）」を導入。臨場感あふれるリアルなサウンドがシアター内を満たし、制作者の意図通りに縦横無尽に空間内を移動することで、まるで作品の中に入り込んでしまったかのような没入感を味わえる。
また、全スクリーンにレーザープロジェクターを搭載し、どのスクリーンでも、明るく色彩豊かで高コントラストな映像を楽しめる。
このほか、導入済み劇場で「快適」と評価されている両肘付きの独立シートを全席に導入。売店ではセルフオーダー方式の採用により、待ち時間を軽減するとともに、よりスムーズなご注文・商品受け取りが可能。また、チケットの購入から入場までをスマートフォンで完結できるデジタルチケットにも対応するなど、利便性の高い映画体験を提供する。
■劇場名：イオンシネマ津田沼South
所在地：千葉県習志野市津田沼1-10-30
開業日：2026年7月
【画像】「イオンシネマ津田沼South」スクリーン入口イメージ
イオンモール津田沼Southは、今年3月に開業した京成松戸線「新津田沼駅」直結の大型商業施設。イオンシネマでは、駅から至近の利便性に加え、ショッピングや食、エンターテイメントが一体となった空間の中で、地域の皆さまに日々がワクワクするような感動体験を届ける。
また、全スクリーンにレーザープロジェクターを搭載し、どのスクリーンでも、明るく色彩豊かで高コントラストな映像を楽しめる。
このほか、導入済み劇場で「快適」と評価されている両肘付きの独立シートを全席に導入。売店ではセルフオーダー方式の採用により、待ち時間を軽減するとともに、よりスムーズなご注文・商品受け取りが可能。また、チケットの購入から入場までをスマートフォンで完結できるデジタルチケットにも対応するなど、利便性の高い映画体験を提供する。
■劇場名：イオンシネマ津田沼South
所在地：千葉県習志野市津田沼1-10-30
開業日：2026年7月