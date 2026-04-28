永野芽郁、フォトブック＆スタイルブック『MAGNOLIE』購入者特典フォトカードビジュアル一挙解禁
女優・永野芽郁のフォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX『MAGNOLIE（マグノリエ）』（SDP／6月21日発売）より、購入者特典のフォトカードビジュアルが一挙解禁。さらに、発売記念パネル展の開催が決定した。
【写真】永野芽郁の魅力が凝縮されたフォトカード（3種）
2009年、女優としてのデビュー以来、役に向き合い続け、第一線を走り続けてきた永野芽郁。いかなる状況になろうとも歩みを止めることなく突き進んできた彼女が、役を脱ぎ、素の自分と向き合ったことでたどり着いた“ありのままの本当の自分”を収めたフォトブック、自身の感性でさまざまな自分を表現し、ファンへ向けた素直な想いを注ぎ込んだスタイルブックという2冊をコンパイルしたスペシャルBOX「MAGNOLIE」が、6月21日に発売される。
このたび解禁されたのは、ファンへの感謝の気持ちを込めた購入者対象の店舗別限定特典「オリジナルフォトカード」のビジュアル3点だ。これらのカットに収められている姿は、本作の撮影中に見せた飾らないキュートな笑顔や、リラックスした柔らかな表情など、「素」の姿をより近くで感じられる瞬間ばかり。永野本人が「ファンの皆さんの日常にそっと寄り添えるようなものにしたい」という本作への想いから、自ら選び抜いたビジュアルとなっている。
楽天ブックス特典は、スペシャルBOXのビジュアルと同じフィリピンの温かな光が差し込む中で撮影。まっすぐこちらを見つめる強い眼差しと、確かな感情が宿る瞬間を至近距離で捉えた一枚だ。MAILIVIS特典は、美味しそうにラーメンを頬張る、少しあどけなさを感じさせるキュートな表情を切り取ったカット。発売記念イベント対象特典は、本人お気に入りの私服に身を包み、ラフな雰囲気で佇むふとした瞬間を収めた自然体のカットとなる。いずれのビジュアルも本作ならではの親密な距離感と、飾らないナチュラルな魅力が凝縮された、“メイト”へ贈るための特別なビジュアルとなっている。
また、本作の発売を記念して、リアル書店でのパネル展開催が決定した。写真集、スタイルブックそれぞれの収録カットの中から厳選されたビジュアルが開催店舗で公開され、さらにパネル展開催店舗で購入した人には、オリジナルフォトカードがプレゼントされる予定だ。日程や場所などの詳細は後日発表。購入方法や作品の詳細については、公式サイトをチェックしてほしい。
永野芽郁フォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX『MAGNOLIE』は、SDPより6月21日発売。定価5500円（税込）。
【写真】永野芽郁の魅力が凝縮されたフォトカード（3種）
2009年、女優としてのデビュー以来、役に向き合い続け、第一線を走り続けてきた永野芽郁。いかなる状況になろうとも歩みを止めることなく突き進んできた彼女が、役を脱ぎ、素の自分と向き合ったことでたどり着いた“ありのままの本当の自分”を収めたフォトブック、自身の感性でさまざまな自分を表現し、ファンへ向けた素直な想いを注ぎ込んだスタイルブックという2冊をコンパイルしたスペシャルBOX「MAGNOLIE」が、6月21日に発売される。
楽天ブックス特典は、スペシャルBOXのビジュアルと同じフィリピンの温かな光が差し込む中で撮影。まっすぐこちらを見つめる強い眼差しと、確かな感情が宿る瞬間を至近距離で捉えた一枚だ。MAILIVIS特典は、美味しそうにラーメンを頬張る、少しあどけなさを感じさせるキュートな表情を切り取ったカット。発売記念イベント対象特典は、本人お気に入りの私服に身を包み、ラフな雰囲気で佇むふとした瞬間を収めた自然体のカットとなる。いずれのビジュアルも本作ならではの親密な距離感と、飾らないナチュラルな魅力が凝縮された、“メイト”へ贈るための特別なビジュアルとなっている。
また、本作の発売を記念して、リアル書店でのパネル展開催が決定した。写真集、スタイルブックそれぞれの収録カットの中から厳選されたビジュアルが開催店舗で公開され、さらにパネル展開催店舗で購入した人には、オリジナルフォトカードがプレゼントされる予定だ。日程や場所などの詳細は後日発表。購入方法や作品の詳細については、公式サイトをチェックしてほしい。
永野芽郁フォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX『MAGNOLIE』は、SDPより6月21日発売。定価5500円（税込）。