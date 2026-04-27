ロッテは、ロングセラーブランド「パイの実」から、新商品「とろリッチパイの実」を5月12日に発売する。

同商品は、1979年の発売以来48年目の「パイの実」シリーズで初めて、チョコレートではなく“とろけるミルククリーム”を包み込んだ新しいパイの実。コク深いバター（発酵バター0.6％、発酵バター入りのマーガリンを使用している）を練り込んだ64層のサクサクパイに、とろけるミルククリームをとじ込めることで、サクサクとした軽やかな食感のあとに、とろけるクリームのやさしい甘さが広がる、これまでのパイの実とはひと味違う味わいを楽しめる。忙しい毎日の中で、ちょっと贅沢なひとときを楽しめる新しいパイの実として提案する。



「とろリッチパイの実」

商品特長は、チョコレートではなく、ミルククリームを包み込んだことで生まれる特別な食感とおいしさだとか。コク深いバターを練り込んだ64層のサクサクパイに、とろけるミルククリームをとじ込めた一粒スイーツになっている。ひとくち食べれば、軽やかな食感とともにバターのコクと、後からとろ〜り広がるミルククリームのやさしい甘さを味わえる。

［小売価格］302円前後（税込）

［発売日］5月12日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp