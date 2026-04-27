『ケロロ軍曹』初のミュージカル、ケロロ小隊5人のキャスト発表 ティザービジュアル公開
人気漫画＆アニメ『ケロロ軍曹』初のミュージカル「ペコポン侵略ミュージカル 『ケロロ軍曹』」のケロロ軍曹役・田村升吾ほか出演キャスト5人が発表された。あわせて、ティザービジュアル、公演情報が公開された。
【画像】『ケロロ軍曹』の要素まんさい！「ペコポン侵略ミュージカル」ロゴ
出演キャストは、ケロロ軍曹役に田村升吾、タママ二等兵役に大友至恩、ギロロ伍長役に草地稜之、クルル曹長役に丘山晴己、ドロロ兵長役に田村心。さまざまな2.5次元舞台で活躍する俳優陣がそろった。
ティザービジュアルでは、ヘッポコでコミカルなストーリーを彩る、カラフルな衣裳に身を包んだケロロ小隊が登場。衣装は、それぞれのキャラクターモチーフをあしらった舞台ならではのデザインとなる。
またケロミュ公式TikTokも開設。ここだけの情報が発信される予定。
公演は、9月18日〜27日に東京・日本青年館ホールにて上演される。
『ケロロ軍曹』は、漫画家・吉崎観音氏が雑誌『月刊少年エース』にて連載中の漫画が原作で、地球を訪れたカエルに似た宇宙人が巻き起こす騒動を描いたコメディー。2004年からの7年間、テレビアニメシリーズが放送され、5作の劇場版アニメ公開を含めて幅広くメディア展開。2024年に原作連載25周年、テレビアニメ開始から20周年を迎えた人気作品となっている。
また、16年ぶり新作となる『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が、6月26日に公開される。
【画像】『ケロロ軍曹』の要素まんさい！「ペコポン侵略ミュージカル」ロゴ
出演キャストは、ケロロ軍曹役に田村升吾、タママ二等兵役に大友至恩、ギロロ伍長役に草地稜之、クルル曹長役に丘山晴己、ドロロ兵長役に田村心。さまざまな2.5次元舞台で活躍する俳優陣がそろった。
ティザービジュアルでは、ヘッポコでコミカルなストーリーを彩る、カラフルな衣裳に身を包んだケロロ小隊が登場。衣装は、それぞれのキャラクターモチーフをあしらった舞台ならではのデザインとなる。
公演は、9月18日〜27日に東京・日本青年館ホールにて上演される。
『ケロロ軍曹』は、漫画家・吉崎観音氏が雑誌『月刊少年エース』にて連載中の漫画が原作で、地球を訪れたカエルに似た宇宙人が巻き起こす騒動を描いたコメディー。2004年からの7年間、テレビアニメシリーズが放送され、5作の劇場版アニメ公開を含めて幅広くメディア展開。2024年に原作連載25周年、テレビアニメ開始から20周年を迎えた人気作品となっている。
また、16年ぶり新作となる『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が、6月26日に公開される。
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