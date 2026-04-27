フィッツパトリック兄弟が通算31アンダーで優勝 金谷拓実組は26位
＜チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ 最終日◇26日◇TPCルイジアナ（ルイジアナ州）◇7425ヤード・パー72＞シーズン唯一のチーム戦として行われる大会は最終ラウンドが終了した。
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フォアボール（ベストボール方式）で行われた3日目に、大会記録の「57」で首位に浮上したアレックスとマシューのフィッツパトリック兄弟（イングランド）が、フォアサム（オルタネートショット方式）の最終日も「71」と伸ばし、トータル31アンダーで優勝した。1打差の2位にはクリストファー・レイタン、クリストファー・ヴェンチュラのノルウェーコンビと、アレックス・スモーリー、ヘイデン・スプリンガーの米国コンビが続いた。ウィリアム・モウ（米国）とペアを組んだ金谷拓実は、「70」を記録しトータル21アンダーでフィニッシュ。26位タイで大会を終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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