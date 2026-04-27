アマチュアにはおすすめできない⁉ メジャー2勝プロの打ち方を解説

そのユニークなスイングから打ち出されるビッグボールは数々の優勝をつかみとり、世界ランク1 位に長らく君臨する強さを誇る。そのシェフラーの強さの秘密を徹底解説する！ ※成績やデータは2025年9月13日現在

【トップ～ダウンスイング編】

スコッティ・シェフラーのスイングを大解剖！

2025シーズン 各部門データ

アベレージスコア：1位・平均バーディ数：1位・パーオン率：1位・寄せワン率：1位

この写真は、切り返しの瞬間を後方からとらえたもの。腕が地面と平行に近いとき、すでに腰は正面を向いています。シャフトの位置は両腕のちょうど中間あたり。これはやはり身長が高く、スイングプレーンがアップライトであるためです。

身長が170センチ以下の場合は、シャフトは右前腕の近く、または重なって下りてくるように見えるのが通常なので、アマチュアがここをマネするのはオススメしません。

トップ

Point：胸の回転が深く背骨や胸郭の可動域がとても広い

Point：トップで左ヒジが曲がっているのはじつは安定要素（写真左）

これだけ肩が深く入っていながらも、右股関節がしっかり可動＆安定し、スエーはいっさい発生していません。シェフラーは手首のコックをあまり使いませんが、その代わりに「ヒジの屈曲」を利用しています。

ゴルフスイングは腕とクラブによる「二重振り子」とよくいわれますが、シェフラーの場合はクラブヘッドからヒジまででひとつの振り子を成しているといっていいでしょう。フェース面は完全に空を向いているわけではなく、スクエアに近いポジションです。

切り返し→ダウンスイング

Point：腰が目標方向へスライドする「バンプ」動作（写真左）

Point：ヒザが伸びていくことで地面反力を受けている（写真右）

Point：右足はすでに地面を蹴り終わっている（写真右）

切り返しでは、腰がターゲット方向へスライドする「バンプ動作」が大きく入り、左足へ加重していきます。体が進行方向へ動くと、クラブや腕にはその反対方向への慣性の力が働き、それによって曲がっていたヒジはやや伸ばされる。

インパクト直前では地面反力を受けて左ヒザが伸び、体は少し上方へ押し上げられます。その結果、腕やクラブには地面方向への力が働き、クラブがリリースされるのです。タメを強く入れすぎないのもシェフラーの特徴で、入射角がゆるやかになって弾道が安定します。

世界No.1なのに普通っぽい？

シェフラーの人間味 その2「メジャーチャンピオンの逮捕劇」

問題が起こったのは2024年、2度目のマスターズ優勝を果たした直後であった。全米プロゴルフ選手権の会場付近で、交通事故が発生。その関係で一帯は混乱し、交通整理が行なわれていた。

そこへ、会場へ向かうシェフラーがやってきたところ交通整理に従わなかったとして拘束され、そのままルイビル警察の留置所へと送られた。結局はすぐに釈放され、スタート１時間前にコースへ到着。

ちなみにその日は、66をマークして４位で第２ラウンドを終えた。ゴルフと関わりのない人々にとって、シェフラーの顔と名前は広く認識されていないのかもしれない。

アッキー永井の独り言①

このコーナーではたくさんの選手のスイング写真が取り上げられ、私も何度も解説をしてきました。どの選手も基本的な動きのポイントは抑えつつ、どこかに必ず個性があるものです。

そのなかでも、今月取り上げたシェフラーはとくにユニークで、手首、体全体の動き、足の使い方、どれをとっても近年のツアープロには見られないものが多い。それでも成績を残していることを考えると、スイングはあくまでゴルフの「手段」であって「目的」ではないということを思い知らされます。

アマチュアも自分に合ったスイングというのを、このコーナーをとおして発見してくれたらいいなと思います。

いかがでしたか？ 解説を参考にして、練習の際は注意しましょう。

Scottie Scheffler

●スコッティ・シェフラー／1996年生まれ、アメリカ出身。190cm、90kg。ニュージャージー州生まれだが、幼少期にテキサス州へ移住し、3歳からゴルフをはじめる。

2018年にプロ転向。2022年マスターズでメジャー初戴冠。その後も安定した成績を残し、世界ランキング1位の座を保持し続けている。

解説＝アッキー永井

●ながい・あきふみ（永井研史）／1987年生まれ、神奈川県出身。“アッキー”の愛称で親しまれている人気コーチ。人体解剖学や物理学の視点を取り入れたわかりやすいレッスンに定評がある。

写真＝田辺JJ安啓