「阪神１−０広島」（２６日、甲子園球場）

阪神の近本光司外野手（３１）が２６日、甲子園での広島戦で死球を受けて途中交代し、兵庫県内の病院で検査の結果、左手首骨折と診断された。全治など詳細は非公表だが、開幕から全試合に出場してきた不動のリードオフマンが離脱という最悪の事態に陥った。今後はＳＧＬでリハビリに入り、早期復帰を目指していく。

阪神に激震が走った。近本が左手首の骨折と診断されたと球団が発表した。今後はＳＧＬのリハビリ組に合流し、早期復帰を目指していく。

甲子園が悲鳴に包まれたのは、１点リードの八回だった。２死走者なしで打席に立つと、広島・高の投じた１５１キロの直球が左手首を直撃。近本はうずくまってしばらく動くことができず、スタンドの虎党からは怒号が飛んだ。

顔をゆがめながら、チームスタッフとともにベンチ裏に下がった。治療の時間も取られたが、そのまま交代が告げられた。クラブハウスに引き揚げる際には「僕の口から言えることはありません」と一言。試合終了を待たずに病院へ直行していた。

藤川監督も「あまり当たりどころがいいとは言えない」と心配そうな表情を浮かべていた。軽傷を祈ったが、最悪の形になってしまった。２５日には森下が死球を受けるなど、ここまでリーグで２番目に多い１１死球。指揮官は「真剣にやっているところで死球が当たってしまった」と相手を責めることはなかったが、「相対的に見てちょっと多い。こちらもグッと我慢している」と率直な思いを語った。

一つのヤマ場を前に、暗雲が垂れ込めた。チームは移動日を挟み、２８日から敵地で２位・ヤクルトとの３連戦を皮切りに、９連戦を控えている。この日も初回に中前打を放ち、５試合連続安打と上昇気流に乗っていたリードオフマンの離脱は、あまりにも痛い。

近本は２０２３年にも死球を受け、肋骨を骨折。その際はルーキーだった森下が中堅を守るなど、チーム全員でカバー。苦難を乗り越え、１８年ぶりのリーグ優勝を成し遂げていた。

連敗を２で止め、首位に立ったチームに襲いかかった試練。この難局は一丸となって乗り越えるしかない。

◆近本２３年の骨折 近本は２３年にも骨折し、戦列を離脱している。７月２日巨人戦（東京ドーム）の七回、高梨から右脇腹付近に死球を受けた。延長十二回までフル出場したが、右肋骨の骨折が判明し、４日に登録抹消。１０試合を欠場し、２２日に復帰した。