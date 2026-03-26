FA杯決勝カード決定!! 待望弾生まれた暫定体制チェルシー、田中碧スタメンのリーズ破って4年ぶりファイナルへ
[4.26 FA杯準決勝 チェルシー 1-0 リーズ]
FAカップは26日に準決勝2日目を行い、チェルシーがリーズを1-0で破って4大会ぶりの決勝進出を果たした。5月16日の決勝はマンチェスター・シティ対チェルシーに決定。リーズのMF田中碧は先発出場するも、日本代表として戦ったイングランド代表戦に続くウェンブリー・スタジアムでの勝利とはならなかった。
チェルシーはリアム・ロシニアー監督を解任してカラム・マクファーレン暫定監督のもとで戦う初戦。リーズはそうしたチームに対して開始15秒、田中がDFマロ・グストが保持するボールを突いてカウンターの起点になると、敵陣まで持ち運んだFWノア・オカフォーがペナルティエリア手前で倒されて左寄りからのFKを獲得した。キックオフ直後のチャンスでキッカーは田中。縦に落とすようなキックで直接ゴールを狙ったが落ちきらず、枠の上に外れた。
リーズは続く前半15分、FWドミニク・カルバート・ルーウィンのワンタッチパスで最終ラインの背後を取ったMFブレンデン・アーロンソンがGKロベルト・サンチェスと1対1になる決定機を迎えるも、シュートはサンチェスの右足に弾かれた。対するチェルシーも同22分、FWジョアン・ペドロがMFエンソ・フェルナンデスからパスを引き出すとペナルティエリア左から左足を振ったがポストに嫌われた。
両チームともにチャンスを作ると前半23分、チェルシーが先制点を奪った。GKのロングボールからセカンドボールを拾って攻め込むと、DFペドロ・ネトのクロスに合わせたのはE・フェルナンデス。英3部のポート・ベイル戦を除くと、チームとして公式戦7試合ぶりのゴールで先手を取った。
失点後は停滞感のあったリーズだが3バックから4バックに変えて折り返した後半1分、MFアントン・シュタハがロングスローのこぼれ球に強烈ミドルシュートで反応。さっそくチャンスを作るもGKに弾かれたボールはバーに嫌われた。もっともチェルシーも同3分にペドロがゴール前でボールを収める決定機を迎えたが、DFイーサン・アンパドゥと田中に挟まれてシュートは打てなかった。
後半15分ごろにはチェルシーGKサンチェスが座り込み、試合の流れを切る行為と見たリーズサポーターからはブーイング。中断中にはベンチ前で両チーム陣営が対立する様子もあった。リーズは直後の直接FKでシュタハが直接ゴールを狙うも、枠の右に外れた。
リーズは後半20分に左サイドから仕掛けていくと、クロスのこぼれ球を田中がダイレクトボレーで合わせたが枠の左に外れた。田中は同29分にオカフォーとともに交代でピッチから退いた。その後は3バックに戻してより攻撃的に戦っていくも、チェルシーが前半の1点を守り抜いてタイムアップ。リーズは53年ぶりの決勝進出を果たせなかった。
FAカップは26日に準決勝2日目を行い、チェルシーがリーズを1-0で破って4大会ぶりの決勝進出を果たした。5月16日の決勝はマンチェスター・シティ対チェルシーに決定。リーズのMF田中碧は先発出場するも、日本代表として戦ったイングランド代表戦に続くウェンブリー・スタジアムでの勝利とはならなかった。
チェルシーはリアム・ロシニアー監督を解任してカラム・マクファーレン暫定監督のもとで戦う初戦。リーズはそうしたチームに対して開始15秒、田中がDFマロ・グストが保持するボールを突いてカウンターの起点になると、敵陣まで持ち運んだFWノア・オカフォーがペナルティエリア手前で倒されて左寄りからのFKを獲得した。キックオフ直後のチャンスでキッカーは田中。縦に落とすようなキックで直接ゴールを狙ったが落ちきらず、枠の上に外れた。
両チームともにチャンスを作ると前半23分、チェルシーが先制点を奪った。GKのロングボールからセカンドボールを拾って攻め込むと、DFペドロ・ネトのクロスに合わせたのはE・フェルナンデス。英3部のポート・ベイル戦を除くと、チームとして公式戦7試合ぶりのゴールで先手を取った。
失点後は停滞感のあったリーズだが3バックから4バックに変えて折り返した後半1分、MFアントン・シュタハがロングスローのこぼれ球に強烈ミドルシュートで反応。さっそくチャンスを作るもGKに弾かれたボールはバーに嫌われた。もっともチェルシーも同3分にペドロがゴール前でボールを収める決定機を迎えたが、DFイーサン・アンパドゥと田中に挟まれてシュートは打てなかった。
後半15分ごろにはチェルシーGKサンチェスが座り込み、試合の流れを切る行為と見たリーズサポーターからはブーイング。中断中にはベンチ前で両チーム陣営が対立する様子もあった。リーズは直後の直接FKでシュタハが直接ゴールを狙うも、枠の右に外れた。
リーズは後半20分に左サイドから仕掛けていくと、クロスのこぼれ球を田中がダイレクトボレーで合わせたが枠の左に外れた。田中は同29分にオカフォーとともに交代でピッチから退いた。その後は3バックに戻してより攻撃的に戦っていくも、チェルシーが前半の1点を守り抜いてタイムアップ。リーズは53年ぶりの決勝進出を果たせなかった。