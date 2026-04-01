プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第5節 メヘレンとシントトロイデンの試合が、4月26日23:00にAFASスタディオンにて行われた。

メヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、バウケ・ブルスマ（FW）、ケリム・ムラブティ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシントトロイデンは後藤 啓介（FW）、松澤 海斗（MF）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、谷口 彰悟（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属するshinkawa shion（MF）、畑 大雅（DF）はベンチからのスタートとなった。

26分に試合が動く。メヘレンのテランス・クドゥ（DF）のアシストからバウケ・ブルスマ（FW）がゴールを決めてメヘレンが先制。

しかし、44分シントトロイデンが同点に追いつく。伊藤 涼太郎（MF）のアシストからジェドリック・ピュープ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

45分、シントトロイデンが選手交代を行う。松澤 海斗（MF）からライアン・マーレン（MF）に交代した。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の49分シントトロイデンが逆転。後藤 啓介（FW）のアシストからライアン・マーレン（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

さらに63分シントトロイデンが追加点。ライアン・マーレン（MF）のアシストからイリアス・セバウィ（MF）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

73分、メヘレンは同時に2人を交代。テランス・クドゥ（DF）、バウケ・ブルスマ（FW）に代わりケアノ・バンラフェルグエム（FW）、ベニト・ラマン（FW）がピッチに入る。

73分、シントトロイデンが選手交代を行う。ジェドリック・ピュープ（DF）からシメン・ユクレラー（DF）に交代した。

75分シントトロイデンが追加点。イリアス・セバウィ（MF）のアシストから伊藤 涼太郎（MF）がゴールで1-4。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。シントトロイデンが1-4で勝利した。

なお、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）はフル出場した。松澤 海斗（MF）は先発し45分までプレーした。伊藤 涼太郎（MF）は先発し84分までプレーした。75分にゴールを決めた。山本 理仁（MF）はフル出場した。谷口 彰悟（DF）はフル出場した。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。shinkawa shion（MF）は83分から交代で出場した。畑 大雅（DF）は出場しなかった。

2026-04-27 01:00:43 更新