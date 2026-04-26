２・５次元アイドルグループ「とぅるりぷ − Ｔｒｕｅ＆Ｌｉｐ」が２６日、東京・ｈａｒｅｖｕｔａｉで初のワンマンライブ「Ｔｒｕｅ＆Ｌｉｐ − とぅるりぷ − １ｓｔ デビュー ＬＩＶＥ 〜Ｆｉｒｓｔ Ｋｉｓｓ〜」の最終日公演を開催。２日間４公演のデビューライブを完走した。

同グループは「すとぷり」らが所属するＳＴＰＲ発の６人組。今年３月にＫアリーナ横浜で行われた「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！」で華々しくデビューを飾ると、ＳＴＰＲ史上最速でのワンマンライブ開催となった。

この日はデビュー曲「ＬＩＰＴＯＬＩＰ」や２４日に公開した最新曲「Ｔｒｕｅ＆Ｌｉｐ」に加え、先輩グループの人気曲など全２０曲を披露。黄色担当・まひろまる。はＭＣで「僕たちの初めてをこうして見にきてくれてありがとうございます！」と感謝した。

ライブ後は取材にも対応。白色担当・ものくろは、デビューして約１カ月でのワンマンライブについて「その意味を考えた時に、リスナーさんと一緒に成長して、大きくしていくグループだなと思った。初ワンマンのこの景色は一生覚えているし、いろんな思いが詰まったライブだった」と振り返った。

紫色担当・つきしろやしろ。は今後について「（初ワンマンは）自分の中では最高のものを出せたけど、まだまだ先輩たちに及ばない。これから上達していって、Ｒｏｕｇｅ−ルージュ−（ファンネーム）のみんなと一緒に最高のものを作っていきたい。先輩たちぐらいすごいグループに絶対していくんで、見ていてほしい」と意気込んだ。

また、最終公演では６月１２、１３日に同会場での２ｎｄワンマンライブの開催が発表された。