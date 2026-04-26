イランとの協議に向けたアメリカ代表団の仲介国パキスタンへの派遣は中止されました。

アメリカ トランプ大統領

「（政府代表団の）派遣を中止した。我々には全てのカードがある」

トランプ大統領は25日に出発するとしていた代表団について、移動時間が長すぎることなどを理由に派遣を中止したと明らかにしました。「イラン側から多くの提案があったが十分ではなかった」と主張、派遣中止の決定直後に「より良い新しい提案が届いた」とも述べました。

また、「アクシオス」に対し、中止はイランへの攻撃再開を意味するものではないと話したということです。

これに先立ち、パキスタンを訪れていたイランのアラグチ外相はシャリフ首相らと会談。トランプ氏が代表団派遣の中止を表明する前にパキスタンを出国し、次の訪問先のオマーンに到着しています。

こうした中、イスラエルの首相府は25日、「ネタニヤフ首相がイスラエル軍にレバノンのヒズボラへの攻撃を強化するよう指示した」と発表しました。

イスラエル軍は「レバノン南部でヒズボラの『テロリスト』を15人以上殺害した」と明らかにしています。