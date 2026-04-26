50歳以上に多い「肛門がん」のサインとは？症状と原因を医師が解説！

排泄時に異常な痛みや出血した経験は、誰しもあると思います。「鮮やかに鮮血しているから切れただけで大丈夫」と安心している方も多いでしょう

しかし出血や痛みが出現した場合は肛門がんかもしれません。そこで今回は肛門がんについて詳しく解説したいと思います。

肛門がんの病気の詳細について気になる疑問にお答えします。ぜひ、最後までご覧ください。

※この記事はメディカルドックにて『「肛門がん」を疑う症状・原因はご存知ですか？医師が監修！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

肛門がんとは

肛門がんとはどんな病気ですか？

肛門がんにみられる症状を教えてください。

肛門・肛門内部・肛門周辺の皮膚組織に生じる悪性腫瘍のことです。肛門組織付近に生じた悪性腫瘍の総称が肛門がんとなり、扁平上皮がんは肛門がんの1つといえます。肛門が大腸と直腸の境界部に位置していることから、大腸がんや直腸がんが発生源となることもあります。肛門がんに限ったことではありませんが、進行した状態のがんは治療が困難です。予後も悪化してしまうため、早期発見が望ましいといえます。早期発見することで有効な治療が可能なだけでなく、予後も安定します。肛門がんの主な症状は以下の通りです。

血便

便秘・下痢

肛門周辺の腫れや痛み

腫瘍に伴う肛門部腫脹

肛門周囲に痛みを伴う腫瘍や腫脹があるため、排便時だけでなく、歩行時にも痛みを感じることがあります。約2割の方が無症状と言われており、注意が必要です。これらの症状は他の病気が原因で生じる可能性があります。他の病気と区別がつきにくく、正確な診断が必要です。そのため、医師の診察はかかせません。

肛門がんは何が原因で発症する病気なのでしょうか？

肛門がんに年齢は関係ありますか？

肛門がんが発症する原因は詳しくは分かっていません。しかし、次に挙げる原因が関連していると思われます。1つ目は慢性の肛門炎です。肛門炎が長期化した場合、その炎症が肛門がんの発症リスクを高めてしまう可能性があります。2つ目の原因は、他の病気が肛門がんを発症してしまう例です。因果関係ははっきりしていませんが、潰瘍性大腸炎もその1つと考えられます。3つ目に考えられる原因は生活習慣です。例えば喫煙は肛門がんの発症リスクを高める可能性があります。他にも高脂肪・高カロリーの食生活なども見直してください。生活習慣が生活習慣病を招く延長線上に肛門がんの発症リスクの高まりがあるとされています。4つ目に挙げる原因は肛門性交による発症の可能性です。肛門性交によって子宮頸がんの原因といわれているヒトパピローマウイルスに感染する可能性があります。その場合も残念ながら肛門がんの発症リスクを高めてしまうため、注意が必要です。肛門がんは年齢が高くなるほど発症率も高くなり、50歳以上で発症する方が多いです。さらに生活習慣との関連性が強いため、50歳以上の喫煙者の発症リスクの高まりは、より一層顕著といえます。一方、年齢が若ければ安心というわけではありません。生活習慣病との関連性が強いことから、喫煙・高脂肪な食事・高カロリーな食事は肛門がんに限らず、発がんリスクが高まります。肛門がんの発症においては男女間の差はなく、総じて生活習慣の乱れた高齢者は特に注意が必要です。いずれにおいても、早期発見が望ましいといえます。早期発見できれば、治療が有効で、予後も良好です。

編集部まとめ



今回のテーマは肛門がんです。肛門がんとは、肛門にできる悪性腫瘍のことで、再発・転移の可能性があります。また、大腸がんや直腸がんの発生源ともいわれているのです。

年齢とともに発症リスクが高まるほか、若年層であっても生活習慣が荒れていると発症リスクが高まります。以下の症状には注意が必要です。

血便

便秘・下痢

肛門周辺の腫れや痛み

腫瘍・腫脹

上記の症状が見受けられたら、まずは肛門科を受診してください。検査の方法は以下の通りです。

医師による診察

肛門検査

直腸検査

組織検査

CTスキャン

MRI

血液検査

治療方法は以下の4つの方法があります。

放射線治療

化学療法

免疫療法

手術

肛門がんは転移・再発する恐れがあるのです。そのため、治療後も定期的に検査を受けてください。何よりも生活習慣に気を配り、健康維持に努めましょう。

参考文献

肛門がん（がん情報サービス）

肛門がんの治療（がん情報サイト）