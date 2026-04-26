お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が25日、自身のアメブロを更新。保育園帰りに公園を満喫する長女・にこりちゃんの活動的な様子と、帰宅後の風景を公開した。

【映像】西野未姫の家族ショット（長女・にこりちゃんの姿も）

2022年11月、元AKB48のメンバーでタレントの西野未姫との結婚を発表し、“31歳差婚”が話題になった山本。2024年10月には第1子となる長女・にこりちゃんが誕生し、2026年1月には西野が第2子を妊娠したことを報告していた。

山本は25日に「昨日のお話しですが」と切り出し、保育園から公園へ直行したというにこりちゃんの滑り台を楽しむ姿を披露。「風を切って滑り降りる」躍動感たっぷりな動画も併せて公開した。

公園で思い切り体を動かした後は、帰宅し、パンを手にしたにこりちゃんとともに自撮りショットを公開。遊び疲れてお腹が空いたのか、両手にパンを握りしめて頬張るにこりちゃんの姿に「ちょいワルなにこりさん」とお茶目につづった。そして、「ちゃんと帰宅してすぐ手洗いはしましたからねー」と衛生面への配慮を強調した。

その後、西野がにこりちゃんの隣でくつろぐ姿を公開し、ブログを締めくくった。