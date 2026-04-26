

濱岸ひより

元日向坂46の濱岸ひよりがこのほど、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に出演。ブランド「LAGUA GEM」のステージでランウェイを歩いた。昨年８月に日向坂46を卒業して以降はファッションモデルだけでなくドラマなどの俳優業にも精力的に活動。今年５月には舞台『ナミヤ雑貨店の奇蹟』の出演も控える。そんな彼女にランウェイ後インタビューを行った。 ――今日のランウェイはいかがでしたか？

いつもよりかなりかっこよく、クールな感じで歩いてみました。すごく楽しかったです。――今回の衣装のポイントを教えてください。

大きめのダボッとしたデニムパンツに、ピタッとしたトップスを合わせているところが可愛いです。アクセントの（腰の）レースも気に入っています。――メイクのこだわりはありますか？

今回は「平成っぽいメイク」をしていただいて、いつもと違う自分に変身しました。――イベント前のルーティンは？

前日夜は長風呂をして、当日朝もなるべくお風呂に浸かってむくみを取るようにしています。入浴剤にエプソムソルト（海水を主成分とする入浴剤）を入れて、汗をかくように心がけています。――ステージ裏の様子はどうでしたか？

緊張もしましたが、他の方のステージを見て楽しめました。――他の日向坂46メンバーには会えましたか？

今回はあまり会えませんでしたが、次回は同期で同い年の金村（美玖）や小坂（菜緒）に会いたいです。運が良い時は会えるんですけどね（笑）。――春夏の思い出を教えてください。

季節の中で春が一番好きで、なかでも桜が大好きです。今年は母と一緒にお花見して満開の桜が見られたのですごく幸せでした。――「ガルアワ」にかけて賞を贈りたい方は？

愛犬のるのんちゃんです！可愛すぎて毎日賞をあげたいくらいです！私の話をよく聞いてくれる賢い子で、お洋服の着替えも嫌がらないファッショニスタな一面もあります。――活動の原動力は？

ファンの皆さんです。月に1回のファンクラブ生配信やイベントでの交流が本当に楽しくて、応援していただくことでいつも幸せな気持ちになります。――今後の活動は？

今は舞台『ナミヤ雑貨店の奇蹟』の稽古の真っ最中です。ぜひ皆さんに観に来ていただけると嬉しいです。（おわり）