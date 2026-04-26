ABEMA、Snow Man岩本照単独初主演作など青春恋愛映画無料配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ゴールデンウィーク期間中の４月27日（月）から５月10日（日）まで、話題の恋愛青春映画を順次無料配信することを決定した。
さらに今回、注目の人気映画の「ABEMA」無料初配信が決定。人気アイドルグループSnow Manの岩本照が映画単独初主演を務め、生見愛瑠がヒロインを演じた話題作『モエカレはオレンジ色』が無料初配信。本作は、クラスメイトとうまくなじめずにいる女子高生と、シャイで真面目な消防士との不器用な恋の行方を描いた胸キュン必至のラブストーリー。
なお、「ABEMA」では人気キャスト陣による多彩な青春ラブストーリーも無料配信。Snow Man・ラウール主演の『ハニーレモンソーダ』は、クラスの人気者であるレモン色の髪の男子高校生と、いじめられた過去を持つ女子高生の恋愛模様を描く、さわやか度120%の青春ラブストーリー。
加えて、山本美月とHey! Say! JUMPの伊野尾慧が主演を務める『ピーチガール』も配信決定。新田真剣佑や永野芽郁ら注目の若手俳優が共演し、見た目のせいで誤解されがちだが中身は超ピュアな女子高生を中心に、先の読めない展開が繰り広げられるノンストップの恋愛映画となっている。
そして、山田裕貴が主演、乃木坂46の齋藤飛鳥がヒロインを務めた『あの頃、君を追いかけた』も。これは、お気楽な高校生活を送る男子生徒と、クラス一の優等生という正反対の2人の距離が縮まっていく様を描いた心揺さぶる作品となっている。
さらに今回、注目の人気映画の「ABEMA」無料初配信が決定。人気アイドルグループSnow Manの岩本照が映画単独初主演を務め、生見愛瑠がヒロインを演じた話題作『モエカレはオレンジ色』が無料初配信。本作は、クラスメイトとうまくなじめずにいる女子高生と、シャイで真面目な消防士との不器用な恋の行方を描いた胸キュン必至のラブストーリー。
加えて、山本美月とHey! Say! JUMPの伊野尾慧が主演を務める『ピーチガール』も配信決定。新田真剣佑や永野芽郁ら注目の若手俳優が共演し、見た目のせいで誤解されがちだが中身は超ピュアな女子高生を中心に、先の読めない展開が繰り広げられるノンストップの恋愛映画となっている。
そして、山田裕貴が主演、乃木坂46の齋藤飛鳥がヒロインを務めた『あの頃、君を追いかけた』も。これは、お気楽な高校生活を送る男子生徒と、クラス一の優等生という正反対の2人の距離が縮まっていく様を描いた心揺さぶる作品となっている。