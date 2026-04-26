松戸競輪場で開催中のナイターG1「第4回オールガールズクラシック」（優勝賞金1200万円）は最終日を迎え、12Rで決勝戦（優勝賞金1200万円）が行われる。準決勝もスピードの違いを見せつけて圧勝した佐藤水菜（27＝神奈川）がガールズクラシック連覇と同時にG1・6連続Vを目指す。

絶対女王・佐藤を信頼する。初日は9秒5の上がり、2日目は、あの太田りゆが離れるほどのスピードで捲った。連日の走りを見れば力の違いは明らかで敵はいない。内に包まれなければ世界基準のスピードで捲り、サトミナ伝説を更新する。焦点は2着争い。対抗は連日の動きがいい尾崎。先行する選手の好位を確保して連対を狙う。積極性が増した児玉と、スピードある太田も相手候補。

＜1＞佐藤水菜 誰も行かなければ1周半行くつもりだったけど、みんなの仕掛けが早かったので捲りになった。できれば決勝こそ駆けたいと思っている。一生懸命頑張る。

＜2＞尾崎睦 自力、自在。

＜3＞鈴木奈央 なるべく前に行こうと思って踏んだら絶好の2番手に入れた。梅川さんを信じて前だけ見ていた。人の後ろにいた分、最後は伸びました。前々。

＜4＞児玉碧衣 初日より梅川さんがホームで流していたので無理やり行った感じ。出切るのでいっぱいでした。決勝も自分を信じて走るだけです。自力。

＜5＞山原さくら スタートで勝負したいと思った。尾崎さんが来たのは意外だったけど、突っ張れて良かった。感じは日に日に良くなっている。自力。

＜6＞太田りゆ 決勝に上がることを一番に考えた。あまり好きな内容ではなかったし、自分を恥じています。でも気持ちの面では成長しているのかな。体は大丈夫。決勝はしっかり力勝負したい。自力。

＜7＞柳原真緒 1回切ろうと思ったけど梅川さんの覇気を感じた。自力。