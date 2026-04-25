Galileo Galilei、TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』OPテーマ「木漏れ日坂」CDシングル発売決定＆ジャケットイラスト解禁！

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2026年4月9日に放送開始したTVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』は小学館「ゲッサン」にて連載され、「次にくるマンガ大賞2022」U-NEXT賞、「書店員が選ぶこのマンガがすごい! 2023」紀伊國屋書店1位、銀座蔦屋書店1位など、プロのバイヤー達からの熱い支持を受けた同タイトルの漫画を原作としており、中学一年生の鴻田新（こうだ あらた）とロシアから渡ってきた謎の生物クジマとの出会いが家族に少しずつ新しい風を吹き込んでいく様を描いた異色のホームコメディーアニメだ。

このたび、Galileo GalileiがアニメのOPテーマ「木漏れ日坂」を表題曲とするCDのシングルリリースを発表した。

表題曲「木漏れ日坂」は原作者である紺野アキラ氏からの熱烈なラブコールによりこのアニメのために書き下ろされ、Galileo Galileiと原作者とのお互いのリスペクトから生み出された奇跡の一曲となっている。併せて同アニメの挿入歌となっている「人は渡り鳥」を含むCD収録内容も同時解禁され、発売前から期待の高まる内容となった。

そんなCDのジャケットイラストは紺野アキラ氏の完全描きおろし絵柄となっており、風にそよぐ水辺の草薮にポツリと佇むクジマが印象的で、開けた空には渡り鳥が飛ぶ。楽曲の美しくもエモーショナルな世界観を完璧に落とし込んだ唯一無二のイラストとなっている。Galileo Galileiと紺野アキラ氏のコラボから生まれた貴重な1枚をぜひ手に入れてほしい。

●配信情報

「木漏れ日坂」

Galileo Galilei

配信リンクはこちら

https://lnk.to/GG_Komorebizaka

●リリース情報

「木漏れ日坂」/Galileo Galilei

6月24日発売

価格：￥1,320（税込）

品番：VTCL-35394

＜収録曲＞

1. 木漏れ日坂

作詞・作曲 : 尾崎雄貴 編曲 : Galileo Galilei

2. 人は渡り鳥

作詞・作曲 : 尾崎雄貴 編曲 : Galileo Galilei

3. 木漏れ日坂 -Instrumental-

4. 人は渡り鳥 -Instrumental-

オリジナル特典

楽天ブックス

ブロマイド（アーティスト写真使用）

https://books.rakuten.co.jp/?msockid=054c812ad7ca65071065971dd69764f4

※楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。特典は数に限りがございます。お早めにご予約下さい。特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございま

●作品情報

TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』

2026年4月からTOKYO MX、MBS、BS-TBS、AT-Xにて放送開始！

TOKYO MX：4月9日より、毎週木曜⽇23:30〜

MBS：4⽉11⽇より、毎週土曜⽇27:08〜

BS-TBS：4⽉14⽇より、毎週火曜⽇23:30〜

三重テレビ放送：4⽉15⽇より、毎週水曜⽇24:20〜

AT-X：4⽉9⽇より、毎週木曜⽇22:30〜（リピート放送：毎週月曜10時30分〜 / 毎週水曜16時30分〜）

放送直後より、U-NEXT / アニメ放題にて最速配信！

U-NEXT / アニメ放題：4月9日より、毎週木曜⽇24:00〜

各配信サービス：4月13日より、毎週月曜日12:00〜順次配信開始

※予告なく変更となる場合があります

＜あらすじ＞

ある日突然、家にやってきたのは、 鳥でも人でもない、得体の知れぬ“クジマ”だった。 しゃべる。歌う。鳴く。 ときに笑いをもたらし、ときに涙を誘う。 その存在は、ただそこにいるだけで、 家族の時間を、そっと塗り替えていった。 小さな“謎”が紡いだ、 儚くもあたたかな家族の物語。

【原作】

紺野アキラ「クジマ歌えば家ほろろ」（小学館「ゲッサン」連載） 1巻〜５巻好評発売中！※完結

【STAFF】

監督：野亦則行

シリーズディレクター：木村真一郎

シリーズ構成：山田靖智

キャラクターデザイン：三橋桜子

サブキャラクターデザイン: 橋森有加

美術監督：別役裕之

CG監督：梅田拓也

⾊彩設計：杉山大貴

撮影監督: 荒川百花

編集: 及川雪江

音楽：角銅真実

⾳楽制作：フライングドッグ

⾳響監督：岩浪美和

音響効果：小山恭正、斎藤みち代

録音調整：中嶋浩輝

⾳響制作：アルエットスタジオ

アニメーション制作：スタジオ雲雀

製作：クジマ製作委員会

【CAST】

クジマ : 神月柚莉愛

鴻田新 : 村瀬 歩

鴻田英 : 阿座上洋平

鴻田みよし : 白石涼子

鴻田正臣 : 野島裕史

三ツ木真琴 : 稗田寧々

MUSIC

OPテーマ「木漏れ日坂」 Galileo Galilei

EDテーマ「ほろろ逍遥」 角銅真実

©紺野アキラ／小学館／クジマ製作委員会

関連リンク

「クジマ歌えば家ほろろ」公式サイト

https://kujima-anime.com

Galileo Galileiオフィシャルサイト

https://www.galileogalilei.jp/