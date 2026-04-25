◆北海道学生野球春季リーグ ▽第１節第１日 北海道教大旭川１―０室蘭工大（２５日・とましんスタジアム）

８校による新方式で開幕し、４試合が行われた。西ブロックの北海道教大旭川は１―０で室蘭工大を完封。発熱しながらもマウンドに上がった最速１４８キロ右腕・小倉巧（３年＝室蘭栄）が、４回を２安打無失点にまとめた。東ブロックでは、３季連続優勝を目指す東農大北海道が北見工大に大勝した。新方式は、東西ブロックに４校ずつ分かれて予選リーグを行い、各ブロックの上位２校による順位決定戦トーナメントで優勝を決める。

最高気温９度に自身の体調不良も重なる悪コンディションの中、小倉が粘りの投球で道教大旭川を勝利に導いた。４四死球と制球を乱しながらも得点を与えず、「今も頭がフワフワしていて、本当に申し訳ない。めちゃくちゃバックに助けられました」と野手の好守に感謝した。

２日前に発熱し、３８度近くまで熱が上がった。最後にブルペン入りしたのは約１週間前の１８日。２４日もほとんど練習ができず、夜は３０分ほどの睡眠で初戦を迎えた。

この日も３７度の微熱があったが、先発を志願した。２〜４回の３イニングはいずれも得点圏に走者を背負ったが、この日最速１４４キロをマークした直球を軸に要所を締めて無失点投球。調子が悪い中でも最低限の役割は果たし「毎回調子は違うので、修正力を上げていかないといけないと感じた。課題を見つけられた試合だったのでよかった」とうなずいた。

高校では内野手で、大学から投手に転向した右腕。投手歴約２年で最速１４８キロまで成長した。２強の函館大、東農大北海道撃破に燃えているが、「地に足をつけて、まずは旭大（旭川市大）。先ばかりを見ないでやりたい」。万全の体勢を整え、白星を積み重ねていく。（島山 知房）