ALPHA DRIVE ONE、SANGWONが涙したオーディション初披露 ARNOはMrs. GREEN APPLE若井に本格ダンス指導
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、26日放送のCSテレ朝チャンネル1『M:ZINE完全版』（正午〜後1：30）に出演する。
【番組カット】何をやろうとしている？謎の動きをしているXINLONG
完全版では、地上波番組（3回）の放送に収まりきらなかった未公開の映像＆トークを大ボリュームでオンエアする。見逃せない地上波未公開シーンが満載となっている。
オーディションの裏話では、合宿中のお菓子エピソードをさらに深掘りしながら、Mrs. GREEN APPLEのお菓子事情にも迫る。さらに、SANGWONが涙したオーディションの裏話も初公開される。
また、地上波では入りきらなかったメンバーの特技披露も見どころのひとつ。XINLONGとANXINが披露する驚きの特技に、スタジオが思わぬ反応を見せる。
さらに、メンバーの間で流行している飲み物「アシャッチュ」をMC陣が体験するほか、身体を使った遊びをスタジオで再現するなど、素顔が垣間見える企画も収録する。
そして、新企画「若井スーパーダンスモンスターへの道」では、ARNOによる本格的なダンスレッスンで「アイソレーション」や高難度ステップに挑戦。いかにして若井滉斗がレベルアップしていったのか、完全版ではその裏側を届ける。
【番組カット】何をやろうとしている？謎の動きをしているXINLONG
完全版では、地上波番組（3回）の放送に収まりきらなかった未公開の映像＆トークを大ボリュームでオンエアする。見逃せない地上波未公開シーンが満載となっている。
また、地上波では入りきらなかったメンバーの特技披露も見どころのひとつ。XINLONGとANXINが披露する驚きの特技に、スタジオが思わぬ反応を見せる。
さらに、メンバーの間で流行している飲み物「アシャッチュ」をMC陣が体験するほか、身体を使った遊びをスタジオで再現するなど、素顔が垣間見える企画も収録する。
そして、新企画「若井スーパーダンスモンスターへの道」では、ARNOによる本格的なダンスレッスンで「アイソレーション」や高難度ステップに挑戦。いかにして若井滉斗がレベルアップしていったのか、完全版ではその裏側を届ける。