「オリックス４−２日本ハム」（２５日、京セラドーム大阪）

日本ハムは今季３度目の３連敗。今季最多タイの借金３となった。打線は３戦連続２得点止まりとなった。

七回に１死満塁の好機を迎えたが、清宮幸による押し出しの１点のみ。代打・浅間が遊飛、レイエスがオリックス・吉田輝星の前に一邪飛に倒れた。試合後、新庄監督はオリックス左腕の山田修義に対して、矢沢に代えて左の代打・浅間を送った理由について「（楽天の）古謝君からいいホームラン打ってたから。あのイメージがあった。球速は古謝くんより遅いし、バチーンとヒット打ってくれるかなっていう」と説明。この日、４打数無安打に終わったレイエスについては「モーレ（レイエス）の爆発を待つしかないですよ、これは。みんな信じて爆発待ちましょう」と語った。

５７４日ぶりの登板だった元日本ハムの吉田輝星については「彼もね、去年３月に手術してから、ここで起用した岸田監督も素晴らしいし、抑えた吉田君もホッとしただろうし、まあここからまた野球人生変わって、活躍して、年俸グッと上がって、僕に１％持ってきて」と、冗談を交えつつ称賛した。