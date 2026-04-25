スヤスヤと眠る生後1カ月の赤ちゃん。近くで寄り添い、見守っていたトイプードルのワンちゃんが、突然「ワンッ！」とひと声ーーその瞬間、赤ちゃんは…！？Instagramに投稿された微笑ましいワンシーンに「ふたりとも可愛い♡」「そのうち一緒に遊べるよ！」と反響が寄せられています。



【写真】突然の「ワンッ！」に赤ちゃんは…

動画に出てくるのは、生後1カ月のぜん君と現在13歳でシニア犬のりんたろう君。ぜん君は、パパの膝上の授乳クッションを背もたれにして、スヤスヤと眠っています。すると、隣にあるソファで見守っていたりんたろう君が、突然「ワンッ」と鳴き声をあげてしまいました！



その瞬間、ぜん君は赤ちゃん特有の原始反射であるモロー反射が起こり、一瞬ビクッと体が震えます。その後、「ふぇ〜〜っ」と表情が崩れ、泣き出してしまうぜん君…！



そんなぜん君に、今度はりんたろう君が戸惑っているような表情を見せます。正面にいるパパに「赤ちゃん泣いてるよ！」と言うかのように、「ワンッ、ワンッ」と吠え続けるりんたろう君。



「りんっ！ビックリしちゃったよ」と少し笑いながら優しくりん君へ声をかけるパパの隣で、ぜん君はいつのまにかスーッと再び眠りにつくのでした。



◇ ◇



ぜん君のご両親（@___zenworld）に話を聞きました。



ーーぜん君とりんたろう君の関係性はいかがですか？



「最初はりんたろうがぜんのことを視界に入れないようにしていましたが、最近ではぜんが泣くとその周りをうろうろしたり、夜間授乳の際には心配して見に来たりします」



ーーシニア犬のりんたろう君。ぜん君が生まれてからの生活で大切にしていることは？



「妊娠中からシニア犬と赤ちゃんの関わり方について調べていました。シニア犬にとって、赤ちゃんをお迎えするということは、私たちが想像する以上のインパクトがあるそうです。



りんたろうのストレスが溜まらないよう、毎日長めにお散歩をしていました。あとは無理に距離を近づけないこと。ぜんが脱いだお洋服を与えてみたり…。毎日、『りんたろうも大好きだよ！』と伝えています。



とはいえ、やはりぜん中心の生活になってしまうので、りんたろうに申し訳ない気持ちになることが多々あります」



ーー育児はいかがですか？



「私の性格上、ヒステリックになりそうだなと思っていたのですが（笑）ぜんが育てやすい方なのかもしれませんが、心穏やかに育児ができています。毎日可愛くて可愛くて、寝かしつけるのがさみしいくらいです（笑）」



動画には、100件を超えるコメントが寄せられました。



「娘も同じで泣いて寝てました〜！懐かしい」

「寝るんかーいっ（笑）」

「起こすも寝かすもワンちゃん（笑）」

「そのうちこんなんじゃ起きなくなるwww」

「ワンちゃんがこの赤ちゃんを偉大に育ててくれるわね♡」



Instagram（@___zenworld）では、ぜん君とりんたろう君が少しずつ距離を縮めて家族になっていく様子や、愛らしい成長記録を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）