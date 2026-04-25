俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月19日、第15話「姉川大合戦」。近江国の姉川河原を舞台に、織田・徳川連合軍と浅井・朝倉連合軍が激突した「姉川の戦い」（1570年・元亀元年）が描かれ、戦国武将・藤堂高虎が初登場した。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

6月28日早朝、開戦。浅井・朝倉軍は1万3000、織田・徳川軍は2万1000。激戦が続く中、木下小一郎（仲野太賀）木下藤吉郎（池松壮亮）の前に、見事な槍さばきの武者が現れる。

「その兜、その鎧。おまえ、偉い奴か？」。浅井家家臣・藤堂高虎（佳久創）だった。

浅井・朝倉軍に地の利。織田・徳川軍は苦戦を強いられたものの、逃げたはずの徳川家康（松下洸平）が側面から奇襲。敵軍は撤退を余儀なくされ、形勢は一気に逆転した。

「浅井備前守（長政）討ち取ったり！」の声が響く。高虎は膝から崩れ落ち「なんでじゃー！」と悔しがった。

赤く染まった姉川に屍の山。

藤吉郎「本当に…わしらは勝ったのかのう」

小一郎「分からん…分からんけど、ここは地獄じゃ」

のちに豊臣秀長の懐刀となり“築城の名人”と称される藤堂高虎。当初は浅井長政に仕えていた。巨漢で知られ、身長は六尺三寸（約1メートル90）もあったという。生年は1556年（弘治2年）。初陣を飾った「姉川の戦い」の時は14歳だった。

演じる俳優の佳久創も7人制ラグビー日本選抜の元メンバーで、1メートル85。SNS上には「成長著しい藤堂高虎（満14歳）」「妙にデカい足軽がいると思ったら（笑）」「えっ、今日の藤堂高虎、14歳？」「駄々っ子、かわいい」「どおりで何か言動が幼いなと。14歳なら仕方ないw」などの声。反響を呼んだ。

次回は26日、第16話「覚悟の比叡山」。織田信長による「比叡山焼き討ち」（1571年・元亀2年）が描かれる。