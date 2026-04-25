フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ボストン・セルティックス

日付：2026年4月25日（土）

開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）

最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 100 - 108 ボストン・セルティックス

NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ボストン・セルティックスがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

第1クォーターはボストン・セルティックスがリードし24-29で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにボストン・セルティックスがリードし47-54で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし74-79で終了する。

第4クォーターはボストン・セルティックスが試合を有利に運び100-108で終了する。

試合はボストン・セルティックスの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-25 11:05:04 更新