【NBA試合速報】2026年4月25日（土） フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ボストン・セルティックス
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ボストン・セルティックス
日付：2026年4月25日（土）
開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）
最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 100 - 108 ボストン・セルティックス
NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ボストン・セルティックスがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。
第1クォーターはボストン・セルティックスがリードし24-29で終了する。
第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにボストン・セルティックスがリードし47-54で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし74-79で終了する。
第4クォーターはボストン・セルティックスが試合を有利に運び100-108で終了する。
試合はボストン・セルティックスの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-25 11:05:04 更新