アイシャドウ塗り方の「正解」教えます！プロが解説する4つのブラシテク

メイクアップア ドバイ ザーの伊早坂美裕です。アイシャドウパレットの付属チップよりも、アイシャドウブラシの方がいいと知って買ってみたけれど、なんだか上手く使いこなせないということありませんか？そこで今回は、プロが解説する4つのブラシテクをご紹介します。

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1：濃くなっちゃうときはブラシの密度に注目

アイシャドウを濃くすると平成感が出てしまうので、ナチュラルに発色させるのが垢抜けた印象に見せるポイントの1つですが、気を付けていても濃く仕上がってしまうというお悩みをよく聞きます。

そんなときは、使っているアイシャドウブラシの毛の密度に注目してみましょう。

密度の高いブラシはしっかり発色する傾向にあるので、濃くなってしまうのなら、今使っているブラシよりももう少し密度の低いブラシに変えることで、同じアイシャドウでもふんわりとした発色にすることができます。

2：まぶたのキワにはブラシを立てて

まぶたのキワにしっかりアイシャドウが塗れていない方が意外と多く、自分では気づきにくいのですが、伏し目になったときによく見えるので、周りの人にはよくわかってしまいます。

ブラシを横にしてアイシャドウを塗ると、キワが塗り残しになりがちなので、最後にブラシを立ててアイシャドウを塗るとキワの塗り残しを防ぐことができます。

3：下まぶたはポンポン置くように

下まぶたにアイシャドウを塗ると、粉飛びしてアイシャドウの粉が目の中に入ったり、下まぶたの下に粉が落ちてしまったりしませんか？

下まぶたに塗るときは、いきなり横にブラシを動かすと粉飛びしやすくなるので、まずはブラシでポンポンアイシャドウを置くようにのせて、ある程度粉を密着させてからブラシを横に動かして、なじませるようにしてみましょう。

こうすることで粉飛びを防ぐことができます。

4：密着させたいときはブラシを濡らす

ラメやパール系のアイシャドウをより密着させたいときや、アイシャドウでアイラインを描くときのテクニックで、アイシャドウブラシを濡らしてからアイシャドウを取る方法がありますが、この方法だとパレット内のアイシャドウが濡れてしまうので、衛生的にちょっと不安ですよね。

そんな時は、ブラシにアイシャドウを取ってから、フィックスミストをブラシに吹きかけて使ってみましょう。

こうすることで、より衛生的に密着力をアップさせることができます。

【使用アイテム】

・バーチャルアイズメイカーRD-1／ケイト

・エクストリームジェルプレッソペンシルライナー 04／クリオ

・スティロ ユー ウォータープルーフ N943／シャネル

・ブラウンズ クリーミィペンシル BR303／ヴィセ

・ハイパーリフトマスカラ ブラウンブラック／ディーアップ

いかがでしたか？プロが解説する4つのブラシテクをご紹介しました。すぐに真似できるものばかりなので、ぜひ取り入れてみてくださいね！