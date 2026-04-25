・「春の魚介類で食べたいのは？」の結果は…

・1位 …しらす 31%

・2位 あさり 25%

・3位 鯛 25%

・4位 スイーツ 11%



※小数点以下四捨五入



37,459票

今日の質問は「春の魚介類で食べたいのは？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「春の魚介類で食べたいのは？」