２４日までに更新されたテレビ朝日の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」内の企画「納言幸のやさぐれ酒場」で、お笑い芸人の紺野ぶるまが、先輩のお笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんの貯金額を“暴露”した。

お笑いコンビ「納言」の薄幸とのトークで、紺野は「クロちゃんと仲良くて」と、クロちゃんとの親交について語り、出産後に子どもの事を話さずにいたことについて、意見されたと明かした。そのアドバイスの後、子育て漫画を描き始めたところ、「楽しくて。ネタも潤滑するようになった。啓発してくる」とクロちゃんへの感謝を語った。

薄幸に「クロちゃんって後輩思いなんですか？」と問われると、「昔はまったく興味なかったらしいんだけど、最近『４９歳になって人に与えたくなった』って言ってた」と紺野。「（昔は）自分さえ良ければ良かったけど、貯金も１億６０００万（円）くらいになったし』って。プレゼントもくれるようになったし」と、ポロリとクロちゃんの貯金額をもらした。

また、クロちゃんが総合プロデュースするアイドルフェスに出演した際の楽屋でのクロちゃんの様子を紹介。ポリープができて声が出ない中、マネジャーの２人の子どもに優しく接する姿に「この人、本物だ。バチクソいい人やん」と思ったという。「クズだし優しいし」と話すと、薄幸は「どの仕事も一生懸命ですもんね」と返していた。